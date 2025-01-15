Как восстановить разрушенный дом: история жительницы деоккупированного села в Донецкой области

Виктория Чикальская – жительница села Богородичное в Донецкой области, которое пострадало от боевых действий. Дом, в котором она прожила почти 40 лет, был поврежден в результате прямого попадания – разрушены стены, крыша и потолок. Несмотря на пережитые трудности, Виктория смогла оформить компенсацию через государственную программу "еВидновлення" и уже получила первый транш в размере 350 тысяч гривен, которые потратила на восстановление дома. Однако для завершения ремонта ей необходима вторая часть средств.

Как работает механизм помощи с восстановлением жилья в Донецкой области для общин, куда сейчас может выехать комиссия, и чего ждать пострадавшим? Этот материал создала команда платформы "Свой дом" специально для 24 Канала.

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Разрушения, которые нанесла большая война

Виктория Чикальская уже более года восстанавливает свой дом в селе Богородичное Святогорской общины. Он расположен на улице Сечкина, 9, и когда-то принадлежал ее бабушке. Женщина получила его в наследство и прожила там более 30 лет.

Виктория Чикальская возле разрушенного дома / Фото из личного архива

Когда началась полномасштабная война, Виктория вместе с детьми эвакуировалась в Житомир.

Я выехала еще в начале мая 2022 года, когда село только начало попадать под обстрелы. Дом был целый, но оставаться там было опасно,

– вспоминает она.

Семья вернулась в Богородичное только через год, когда в селе стало немного безопаснее. Когда Виктория впервые увидела свой дом после возвращения, он уже был разрушен:

Прямо перед домом был прилет, в результате которого вылетела стена в зале и спальне – это две комнаты, которые выходят на улицу. Крыша была сильно повреждена, а потолок в спальне имел сквозные дыры. Из имущества остался только холодильник, телевизора и других вещей уже не было,

– вспоминает Виктория.

Дом Виктории в Богородичном после деоккупации / Фото из личного архива женщины

Виктория поняла, что самостоятельно восстановить дом будет трудно, поэтому обратилась за помощью через государственную программу "еВидновлення".

Процедура получения компенсации

Подать заявку на возмещение женщина смогла через приложение Дия.

Я оформила все очень быстро – подала заявку, загрузила фотографии повреждений. Позже ко мне приехала комиссия, которая осмотрела дом и зафиксировала все разрушения,

– рассказывает Виктория.

По результатам проверки Виктория получила решение о предоставлении помощи. Сумма компенсации составила 500 тысяч гривен, но выплату разделили на два транша. В январе 2024 года женщина получила первый – в размере 350 тысяч гривен.

Я потратила эти деньги на самое необходимое: отстроила разрушенные стены, отремонтировала крышу и потолок. Но для завершения работ нужны дополнительные средства, поэтому я жду второй транш, который, надеюсь, поступит в январе этого года,

– рассказывает Виктория.

Несмотря на то, что процедура оформления была простой, женщина отмечает, что время ожидания финансирования достаточно длительное.

"Это занимает время, но лучше подать документы и получить хотя бы часть помощи", – добавляет она.

Как получить сертификат на компенсацию через Дию: пошаговая инструкция

После разрушения дома в результате обстрелов нужно подать следующие документы:

подтверждение права собственности на жилье;

технический паспорт на дом;

выписка о регистрации в наследственном реестре;

выписка из государственного реестра прав на недвижимое имущество.

Для подачи заявления на компенсацию за разрушенное жилье через приложение Дия нужно:

пройти аутентификацию;

открыть счет со специальным режимом использования в одном из украинских банков;

выбрать услугу "еВидновлення";

подать заявление; получить автоматическое сообщение о регистрации заявления и начале его рассмотрения;

при необходимости предоставить дополнительную запрашиваемую информацию через Дию.

Как юридически защитить свои права после разрушения жилья

Если ваше жилье было разрушено из-за войны, есть несколько важных шагов, которые необходимо сделать для документирования разрушений и получения компенсации. Об этом рассказала Елена Самойлова, ведущий юрист по вопросам адвокации БФ "Право на защиту".

Елена Самойлова / Фото из личного архива юриста

Шаг 1. Соберите доказательства разрушения:

Вызовите территориальный орган ГСЧС для ликвидации последствий и составления соответствующего акта.

Сохраните себе копию этого документа.

Сделайте фото- и видеофиксацию разрушений.

Обратитесь в исполнительный орган сельского, поселкового, городского совета, а в случае его отсутствия – военной администрации с заявлением о проведении обследования уничтоженного жилья.

По результатам обследования они составят акт комиссионного обследования, что также вносится в Государственный реестр.

Копия такого акта предоставляется владельцу уничтоженного жилья.

Подайте заявление о совершенном уголовном правонарушении в правоохранительные органы и получите выписку из Единого реестра досудебных расследований.

Шаг 2. Проверьте регистрацию права собственности на жилье в ГРВП.

Получить компенсацию возможно только в том случае, если ваше право собственности на уничтоженное жилье зарегистрировано в Государственном реестре прав на недвижимое имущество. Если вы стали владельцем жилья до 1 января 2013 года и не зарегистрировали свое право собственности в реестре, нужно добавить эту информацию в ГРВП. Это можно сделать:

онлайн через портал Дия (на сегодня эта услуга недоступна для Донецкой, Луганской, Херсонской областей и АР Крым);

лично, обратившись в Центр предоставления административных услуг (ЦПАУ) или к нотариусу.

Для этого понадобятся, в частности, правоустанавливающие документы на жилье: договор купли-продажи, дарения, свидетельство о праве на наследство и тому подобное.

Шаг 3. Обратитесь за получением компенсации за поврежденное/разрушенное жилье. Именно по результатам комиссионного обследования определяется соответствующее состояние жилья.

Юрист объясняет, что компенсационный механизм работает одинаково как для поврежденного жилья (которое может быть восстановлено путем текущего или капитального ремонта, реконструкции или реставрации, и является экономически целесообразным) так и уничтоженного жилья (то есть дома, который стал непригодным для целевого использования или ремонта). Простыми словами – даже если в доме просто выбило стекла, то процедура подачи на компенсацию не отличается от того дома, который разрушили полностью. Для этого нужно:

подать информационное сообщение о поврежденном или разрушенном имуществе в Реестр поврежденного и уничтоженного имущества через портал или мобильное приложение Дия, ЦПАУ или нотариуса;

подать заявление о предоставлении компенсации в специальную Комиссию, которая рассматривает вопрос возмещения, в электронной форме через портал или мобильное приложение Дия или в бумажной форме через ЦПАУ или нотариуса;

Если поврежденное/уничтоженное имущество является общей собственностью, заявление на компенсацию может быть подано каждым совладельцем отдельно или одним из них. Если заявление подает один совладелец, оно считается поданным от всех, если другие не возражают.

Шаг 4. Отслеживайте рассмотрение вашего заявления на компенсацию.

Решение о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации принимается комиссией и утверждается уполномоченным органом, который ее создал. Во время этого процесса вам следует обратить внимание на несколько важных моментов:

Внимательно проверяйте сумму компенсации, рассчитанную комиссией, чтобы удостовериться, что она соответствует требованиям законодательства. Ознакомиться с формулой расчета размера компенсации можно в пункте 16 Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 30 мая 2023 года № 600.

Контролируйте соблюдение сроков. Комиссия должна рассмотреть ваше заявление не позднее чем за 30 календарных дней с момента его подачи. Однако в некоторых случаях рассмотрение может быть остановлено. О принятии решения о предоставлении/отказе в предоставлении компенсации, приостановлении рассмотрения заявления комиссия сообщает безотлагательно, но не позднее следующего рабочего дня со дня принятия соответствующего решения.

Получайте разъяснения в случае необходимости. В случае возникновения вопросов, обращайтесь в комиссию за разъяснениями относительно процедуры или условий получения компенсации.

Обжалуйте решение, если это необходимо. Если вы не согласны с действиями, решениями или бездействием комиссии, то имеете право подать возражения или жалобу в уполномоченный орган, который ее создал. Если вы не согласны с данными акта комиссионного обследования по уничтоженному объекту, вы имеете право подать возражения в комиссию. Решение уполномоченного органа могут быть обжалованы в судебном порядке. Подробнее можно ознакомиться с положениями пункта 17-1 Порядка предоставления компенсации за уничтоженные объекты недвижимого имущества можно здесь.

В случае полного разрушения имущества, законодательство предусматривает следующие способы получения компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества:

предоставление денежных средств путем их перечисления на текущий счет получателя компенсации со специальным режимом использования для строительства дома усадебного типа, садового или дачного;

финансирование приобретения квартиры, другого жилого помещения, дома усадебного типа, садового или дачного дома (в том числе финансирование приобретения помещения/дома, что будет построен в будущем, или инвестирования/финансирования его строительства) с использованием жилищного сертификата. Компенсация за уничтоженную квартиру и другое жилое помещение в здании может быть предоставлена только таким образом;

передача в собственность получателю компенсации объекта недвижимого имущества, восстановленного в рамках реализации местных программ восстановления на замену уничтоженного объекта недвижимого имущества.

Подробный механизм использования жилищного сертификата после его получения

выберите жилье, которое вы планируете приобрести с использованием жилищного сертификата;

забронируйте средства в размере компенсации для приобретения нового жилья путем подачи в АО "Укрпочта" обращения о финансировании приобретения жилья через портал или мобильное приложение Дия или ЦПАУ;

после подтверждения возможности финансирования приобретения жилья по жилищному сертификату обратитесь к государственному регистратору (ЦПАУ или нотариусу) для регистрации прекращения права собственности на разрушенный объект;

оформите документы на приобретение жилья с использованием жилищного сертификата у нотариуса.

Забронированные средства можно использовать только в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о подтверждении возможности финансирования приобретения жилья с использованием жилищного сертификата. По истечении такого срока, резервирование средств прекращается – и процедуру нужно будет повторять снова.

Как получить компенсацию для владельцев жилья на временно оккупированных территориях

19 декабря 2024 Верховная Рада Украины приняла законопроект №11161, который позволяет получать компенсацию по программе "еВидновлення" владельцам жилья на территориях ведения активных боевых действий и временной оккупации. Сейчас законопроект ожидает подписи президента.

Что изменится?

Не нужно делать фото, видео и осмотр имущества;

Жилье на оккупированных территориях, которое подверглось повреждениям, будет считаться уничтоженным;

Заявление можно будет подать по упрощенной процедуре с минимумом документов.

При подаче заявления владелец отказывается от права на поврежденное имущество в пользу государства.

Компенсацию могут получить те люди, которые в течение последних двух лет проживают в Украине.

Правительство утвердит порядок выплат, а также формы заявлений и деклараций.

Жители деоккупированного Богородичного получили 155 сертификатов

В селе Богородичное, где живет Виктория, от российской артиллерии и бомбардировок повреждено 100% домов. Большинство, до 80%, разрушены полностью. Об этом в ответ на запрос журналистов "Свой дом" рассказал Сергей Багрий, староста Долинского старостинского округа, куда входит этот населенный пункт.

По состоянию на декабрь 2024 года жителям Богородичного предоставлено 155 сертификатов на помощь по восстановлению уничтоженного хозяйства, а также четыре денежные компенсации за полностью уничтоженное имущество на построение нового жилья вместо разрушенного. Уже начислены компенсации за поврежденные дома 13 домохозяйствам,

– добавляет Сергей Багрий.

Сергей Багрий / Фото Суспильного

Напомним, что Святогорская община, куда входит село Богородичное, почти сразу после деоккупации начала фиксировать разрушения инфраструктуры и зданий. Журналисты платформы "Свой дом" подготовили кейс-стади "Святогорск 2:0" о первых шагах восстановления жизни на освобожденных территориях. Он поможет органам местного самоуправления, которые уже столкнулись или могут столкнуться с такими вызовами.