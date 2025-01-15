Вікторія Чикальська – мешканка села Богородичне на Донеччині, яке постраждало від бойових дій. Будинок, у якому вона прожила майже 40 років, був пошкоджений внаслідок прямого влучання – зруйновано стіни, дах і стелю. Попри пережиті труднощі, Вікторія змогла оформити компенсацію через державну програму "єВідновлення" і вже отримала перший транш у розмірі 350 тисяч гривень, які витратила на відновлення оселі. Проте для завершення ремонту їй необхідна друга частина коштів.

Як працює механізм допомоги з відновленням житла на Донеччині для громад, куди наразі може виїхати комісія, і чого чекати постраждалим? Цей матеріал створила команда платформи "Свій дім" спеціально для 24 Каналу.

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Руйнування, які завдала велика війна

Вікторія Чикальська вже понад рік відновлює свій будинок у селі Богородичне Святогірської громади. Він розташований на вулиці Сечкіна, 9, та колись належав її бабусі. Жінка отримала його у спадок і прожила там понад 30 років.

Вікторія Чикальська біля зруйнованого дому / Фото з особистого архіву

Коли розпочалася повномасштабна війна, Вікторія разом із дітьми евакуювалася до Житомира.

Я виїхала ще на початку травня 2022 року, коли село тільки почало потрапляти під обстріли. Будинок був цілий, але залишатися там було небезпечно,

– згадує вона.

Родина повернулася до Богородичного лише через рік, коли в селі стало трохи безпечніше. Коли Вікторія вперше побачила свій будинок після повернення, він уже був зруйнований:

Прямо перед будинком був приліт, внаслідок якого вилетіла стіна в залі та спальні – це дві кімнати, що виходять на вулицю. Дах був сильно пошкоджений, а стеля у спальні мала наскрізні дірки. З майна залишився лише холодильник, телевізора та інших речей вже не було,

– пригадує Вікторія.

Дім Вікторії в Богородичному після деокупації / Фото з особистого архіву жінки

Вікторія зрозуміла, що самотужки відновити дім буде важко, тому звернулася по допомогу через державну програму "єВідновлення".

Процедура отримання компенсації

Подати заявку на відшкодування жінка змогла через застосунок Дія.

Я оформила все дуже швидко – подала заявку, завантажила фотографії пошкоджень. Пізніше до мене приїхала комісія, яка оглянула дім і зафіксувала всі руйнування,

– розповідає Вікторія.

За результатами перевірки Вікторія отримала рішення про надання допомоги. Сума компенсації склала 500 тисяч гривень, але виплату розділили на два транші. У січні 2024 року жінка отримала перший – у розмірі 350 тисяч гривень.

Я витратила ці гроші на найнеобхідніше: відбудувала зруйновані стіни, відремонтувала дах і стелю. Але для завершення робіт потрібні додаткові кошти, тому я чекаю на другий транш, який, сподіваюся, надійде у січні цього року,

– розповідає Вікторія.

Попри те, що процедура оформлення була простою, жінка зазначає, що час очікування на фінансування досить тривалий.

"Це займає час, але краще подати документи й отримати хоча б частину допомоги", – додає вона.

Як отримати сертифікат на компенсацію через Дію: покрокова інструкція

Після руйнування дому внаслідок обстрілів потрібно подати такі документи:

підтвердження права власності на житло;

технічний паспорт на будинок;

витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі;

витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Для подачі заяви на компенсацію за зруйноване житло через застосунок Дія потрібно:

пройти аутентифікацію;

відкрити рахунок зі спеціальним режимом використання в одному з українських банків;

вибрати послугу "єВідновлення";

подати заяву; отримати автоматичне повідомлення про реєстрацію заяви та початок її розгляду;

за потреби надати додаткову запитувану інформацію через Дію.

Як юридично захистити свої права після руйнування житла

Якщо ваше житло було зруйноване через війну, є кілька важливих кроків, які необхідно зробити для документування руйнувань і отримання компенсації. Про це розповіла Олена Самойлова, провідна юристка з питань адвокації БФ "Право на захист".

Олена Самойлова / Фото з особистого архіву юристки

Крок 1. Зберіть докази руйнування:

Викличте територіальний орган ДСНС для ліквідації наслідків та складання відповідного акту.

Збережіть собі копію цього документа.

Зробіть фото- та відеофіксацію руйнувань.

Зверніться до виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, а в разі її відсутності – військової адміністрації з заявою про проведення обстеження знищеного житла.

За результатами обстеження вони складуть акт комісійного обстеження, що також вноситься до Державного реєстру.

Копія такого акта надається власнику знищеного житла.

Подайте заяву про вчинене кримінальне правопорушення до правоохоронних органів і отримайте витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крок 2. Перевірте реєстрацію права власності на житло в ДРРП.

Отримати компенсацію можливо тільки у тому випадку, якщо ваше право власності на знищене житло зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо ви стали власником житла до 1 січня 2013 року і не зареєстрували своє право власності в реєстрі, потрібно додати цю інформацію до ДРРП. Це можна зробити:

онлайн через портал Дія (на сьогодні ця послуга недоступна для Донецької, Луганської, Херсонської областей та АР Крим);

особисто, звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або нотаріуса.

Для цього знадобляться, зокрема, правовстановлювальні документи на житло: договір купівлі-продажу, дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо.

Крок 3. Зверніться за отриманням компенсації за пошкоджене/зруйноване житло. Саме за результатами комісійного обстеження визначається відповідний стан житла.

Юристка пояснює, що компенсаційний механізм працює однаково як для пошкодженого житла (яке може бути відновлено шляхом поточного або капітального ремонту, реконструкції чи реставрації, та є економічно доцільним) так і знищеного житла (тобто оселі, яка стала непридатною для цільового використання чи ремонту). Простими словами – навіть якщо в оселі просто вибило шибки, то процедура подання на компенсацію не відрізняється від того дому, який зруйнували повністю. Для цього потрібно:

подати інформаційне повідомлення про пошкоджене чи зруйноване майно до Реєстру пошкодженого та знищеного майна через портал або мобільний додаток Дія, ЦНАП або нотаріуса;

подати заяву про надання компенсації до спеціальної Комісії, яка розглядає питання відшкодування, в електронній формі через портал чи мобільний застосунок Дія або в паперовій формі через ЦНАП чи нотаріуса;

Якщо пошкоджене/знищене майно є спільною власністю, заява на компенсацію може бути подана кожним співвласником окремо або одним з них. Якщо заяву подає один співвласник, вона вважається поданою від усіх, якщо інші не заперечують.

Крок 4. Відстежуйте розгляд вашої заяви на компенсацію.

Рішення про надання/відмову у наданні компенсації приймається комісією та затверджується уповноваженим органом, який її створив. Під час цього процесу вам слід звернути увагу на кілька важливих моментів:

Уважно перевіряйте суму компенсації, розраховану комісією, щоб упевнитися, що вона відповідає вимогам законодавства. Ознайомитися з формулою розрахунку розміру компенсації можна в пункті 16 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 травня 2023 року № 600.

Контролюйте дотримання строків. Комісія має розглянути вашу заяву не пізніше ніж за 30 календарних днів із моменту її подання. Однак у деяких випадках розгляд може бути зупинений. Про прийняття рішення щодо надання/відмови у наданні компенсації, зупинення розгляду заяви комісія повідомляє невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття відповідного рішення.

Отримуйте роз’яснення у разі потреби. У разі виникнення питань, звертайтеся до комісії за роз’ясненнями щодо процедури чи умов отримання компенсації.

Оскаржуйте рішення, якщо це необхідно. Якщо ви не згодні з діями, рішеннями або бездіяльністю комісії, то маєте право подати заперечення або скаргу до уповноваженого органу, який її створив. Якщо ви не погоджуєтеся з даними акта комісійного обстеження щодо знищеного об'єкта, ви маєте право подати заперечення до комісії. Рішення уповноваженого органу можуть бути оскаржені в судовому порядку. Детальніше можна ознайомитись з положеннями пункту 17-1 Порядку надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна можна тут.

У разі повного руйнування майна, законодавство передбачає такі способи отримання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна:

надання грошових коштів шляхом їхнього перерахування на поточний рахунок отримувача компенсації зі спеціальним режимом використання для будівництва будинку садибного типу, садового або дачного;

фінансування придбання квартири, іншого житлового приміщення, будинку садибного типу, садового або дачного будинку (у тому числі фінансування придбання приміщення/будинку, що буде споруджений у майбутньому, або інвестування/фінансування його будівництва) з використанням житлового сертифіката. Компенсація за знищену квартиру та інше житлове приміщення в будівлі може бути надана тільки в такий спосіб;

передача у власність отримувачу компенсації об’єкта нерухомого майна, відновленого в рамках реалізації місцевих програм відновлення на заміну знищеного об’єкта нерухомого майна.

Детальніший механізм використання житлового сертифіката після його отримання

оберіть житло, яке ви плануєте придбати з використанням житлового сертифіката;

забронюйте кошти в розмірі компенсації для придбання нового житла шляхом подання до АТ "Укрпошта" звернення про фінансування придбання житла через портал або мобільний застосунок Дія чи ЦНАП;

після підтвердження можливості фінансування придбання житла за житловим сертифікатом зверніться до державного реєстратора (ЦНАП чи нотаріуса) для реєстрації припинення права власності на зруйнований об'єкт;

оформіть документи на придбання житла з використанням житлового сертифіката у нотаріуса.

Заброньовані кошти можна використати лише протягом 30 календарних днів з дня прийняття рішення про підтвердження можливості фінансування придбання житла з використанням житлового сертифіката. Після спливу такого строку, резервування коштів припиняється – і процедуру потрібно буде повторювати знову.

Як отримати компенсацію для власників житла на тимчасово окупованих територіях

19 грудня 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №11161, який дозволяє отримувати компенсацію за програмою "єВідновлення" власникам житла на територіях ведення активних бойових дій та тимчасової окупації. Наразі законопроєкт очікує підпису президента.

Що зміниться?

Не потрібно робити фото, відео та огляд майна;

Житло на окупованих територіях, яке зазнало пошкоджень, буде вважатися знищеним;

Заяву можна буде подати за спрощеною процедурою з мінімумом документів.

Під час подання заяви власник відмовляється від права на пошкоджене майно на користь держави.

Компенсацію можуть отримати ті люди, які протягом останніх двох років проживають в Україні.

Уряд затвердить порядок виплат, а також форми заяв і декларацій.

Жителі деокупованого Богородичного отримали 155 сертифікатів

В селі Богородичне, де живе Вікторія, від російської артилерії та бомбардувань пошкоджено 100% будинків. Більшість, до 80%, зруйновані повністю. Про це у відповідь на запит журналістів "Свій дім" розповів Сергій Багрій, староста Долинського старостинського округу, куди входить цей населений пункт.

Станом на грудень 2024 року жителям Богородичного надано 155 сертифікатів на допомогу з відновлення знищеного господарства, а також чотири грошові компенсації за повністю знищене майно на побудову нового житла замість зруйнованого. Вже нараховані компенсації за пошкоджені будинки 13 домогосподарствам,

– додає Сергій Багрій.

Сергій Багрій / Фото Суспільного

Нагадаємо, що Святогірська громада, куди входить село Богородичне, майже одразу після деокупації почала фіксувати руйнування інфраструктури та будівель. Журналісти платформи "Свій дім" підготували кейс-стаді "Святогірськ 2:0" про перші кроки відновлення життя на звільнених територіях. Він допоможе органам місцевого самоврядування, які вже зіткнулися або можуть зіткнутися з такими викликами.