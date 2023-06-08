Когда с внешностью реально не повезло: разведка рассказала, как живут двойники Путина

Владимир Путин настолько боится выйти из бункера, что отправляет вместо себя двойников. В украинской разведке давно подтвердили факт их существования, а теперь рассказали некоторые интересные детали.

Андрей Юсов – представитель Главного управления разведки Министерства обороны – в интервью "Украинской правде" рассказал, что Путин использует технологию двойников. Это подтверждают как оперативные разведданные, так и оценки специалистов. В частности, говорится о врачах-физиономистах, сообщает 24 Канал.

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По словам Юсова, именно двойник Путина приезжал на территорию временно оккупированного Юга Украины.

Было очень большое отличие и в поведении, и во внешности "Путина". Он бы никогда не сел в этот автотранспорт и в таком виде. Он бы не общался с условным местным населением, потому что мы понимаем, что доступ к живому Путину в Кремле даже для своих очень ограничен,

– подчеркнул представитель ГУР Минобороны.

Юсов заметил, что эти двойники могут жить в закрытых местах под чрезвычайной охраной.

Буданов заявил о раке у Путина

Кирилл Буданов заявляет, что Путин уже давно болеет раком. Руководитель ГУР МО подчеркнул: впервые о заболевании "бункерного деда" он сообщил еще в 2021 году. Между тем, сейчас все больше людей отмечают, что с состоянием Путина что-то не так.