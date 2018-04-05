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Как Бирюков, который провалил аттестацию в полицию, возглавил конкурсную комиссию в ГБР

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Руслан Бирюков
Руслан Бирюков / bihus.info

Руслан Бирюков, который в Государственном бюро расследований (ГБР) возглавляет Конкурсную комиссию №1, в 2016 году во время аттестации в Нацполиции не набрал проходного балла из общих навыков при аттестации работников полиции.

В марте этого года Руслана Бирюкова избрали председателем Конкурсной комиссии №1, которая проводит конкурс на 219 должностей во вновь созданном Государственном бюро расследований, пишет Bihus.info.

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До этого Бирюков работал на руководящих должностях в органах внутренних дел и Национальной полиции. Последняя должность – помощник начальника НПУ в Харьковской области.

Однако оказалось, что в июне 2016 года Руслан Бирюков не набрал проходного балла из общих навыков во время аттестации полицейских. Это следует из документов, которые журналисты Bihus.info получили от кадрового департамента НПУ.


Руслан Бирюков не набрал проходного балла во время аттестации полицейских

В аттестационном протоколе указано, что в тестах общих навыков Бирюков набрал 24 балла из 60. В тестировании с профессиональными навыками балл несколько выше – 32 из 60.

При этом в Инструкции, которую МВД выдало в ноябре 2015 года, указано, что минимальный проходной балл по обоим тестам составляет 25 баллов из 60. То есть Руслан Бирюков не набрал проходного балла на тестировании общих навыков.

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В самой Инструкции написано, что минимальный проходной балл "в обязательном порядке учитывается аттестационной комиссией при принятии решения". Несмотря на это, аттестационная комиссия решила, что Бирюков "соответствует занимаемой должности". На то время он был заместителем начальника Нацполиции в Полтавской области.

Из аттестационного листа также следует, что за время работы в органах внутренних дел Руслана Бирюкова дважды привлекали к дисциплинарной ответственности. Причины и вид дисциплинарного взыскания не указаны.

Руслана Бирюкова дважды привлекали к дисциплинарной ответственности

Сегодня же Руслан Бирюков не только возглавляет в ГБР Конкурсную комиссию, но и является кандидатом на должность руководителя оперативных разработок в этом органе. В этом качестве он 27 марта подал декларацию о доходах.

Теги: Новости Украины Государственное бюро расследований Расследования
Источник: 24 Канал
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