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      Как будут отмечать 8 марта в Украине: Вятрович заявил, что "дня тортиков и букетиков" не будет

      208 Читати новину українською
      Владимир Вятрович рассказал, как изменится концепция празднования 8 марта в Украине
      Владимир Вятрович рассказал, как изменится концепция празднования 8 марта в Украине / Соцсети

      Сегодня украинское общество готово отказаться от советской традиции празднования 8 марта, в частности молодое поколение какой-то ностальгии по этому празднику не чувствует. Следовательно, формат 8 марта необходимо изменить – то есть, сделать его днем борьбы за права женщин, а не "днем тортиков и букетиков".

      Об этом рассказал директор Украинского института национальной памяти, историк Владимир Вятрович, передает "Главред".

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      "Что касается 8 марта, то я думаю, что украинское общество готово отказаться от традиции его празднования. В частности, потому, что все больше украинцев понимает, что мы не можем жить в одном ритме с государством-агрессором. Эта синхронность в праздновании каких-либо дат со страной, которая пытается уничтожить наше государство, является тем, что нас ослабляет", – убеждает он.

      По его словам, среди молодого поколения какой-то ностальгии по таким праздникам, как 8 марта, нет. Следовательно, специалист считает, что необходимо изменить формат празднования этого дня.

      Не говорю, что 8 марта вообще исчезнет из календаря, но думаю, что изменится его идея и концепция. Мы будем говорить не о Международном женском дне, а о дне борьбы за права женщин, что является важным для украинского общества. Очевидно, в таком новом формате абсолютно лишним будет выходной день, который превращает этот праздник в "день тортиков и букетиков",
      – подытожил Вятрович.

      Напомним, в 2018 году 8 марта марше за права женщин, которые, в частности, состоялись во Львове, Киеве и Ужгороде, правда в двух последних городах они сопровождались нападениями на активисток.

       

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики История СССР Владимир Вятрович 8 марта
      Источник: 24 Канал
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