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      Как будут создавать независимого оператора ГТС: правительство определило план

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      Кабмин определил план создания независимого оператора ГТС
      Кабмин определил план создания независимого оператора ГТС / bbc.com

      Кабинет Министров Украины определил и опубликовал план отделения от "Нафтогаза" оператора газотранспортной системы. Постановление предусматривает создание независимого оператора.

      Первым пунктом Кабмин определил, что модель деятельности по траснпортировке природного газа должна быть государственной и не подлежать приватизации, отмечается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

      К слову: Кабмин заберет у "Нафтогаза" функцию контроля за украинской ГТС

      В целом план отделения оператора ГТС предусматривает следующие шаги:

      • внести на рассмотрение Кабмина законопроект об отделении транспортировки газа и подготовить его для рассмотрению Верховной Радой;
      • принять меры для увеличения уставного капитала ООО "Оператор ГТС Украины", в частности, путем отчуждения АО "Укртрансгаз";
      • осуществить инвентаризацию и переоценку имущества;
      • обеспечить оценку доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины";
      • разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины";
      • обеспечить передачу ООО "Оператор ГТС Украины" на 15 лет имущества, связанного с транспортировкой газа;
      • внести на рассмотрение Кабмина проект акта о полномочиях Минфина быть органом управления госимуществом ГТС;
      • обеспечить передачу от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины" договоров о закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения функций объектов ГТС;
      • обеспечить защиту позиции НАК "Нафтогаз" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, в частности, в деле НАК "Нафтогаз" против ПАО "Газпром".

      Что такое анбандлинг и почему Кабмин меняет оператора ГТС?Анбандлинг собственности – это отделение производства энергии от ее передачи. То есть, фактически отрицание возможности того, чтобы одна компания и производила, и транспортировала энергию. Именно такую цель преследует третий энергопакет Европейского союза. В своей инициативе Кабинет Министров Украины ссылается именно на него.

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      Теги: Новости политики Новости Украины Газ Кабинет Министров Украины Рынок газа Газпром Нафтогаз ГТС
      Источник: 24 канал
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