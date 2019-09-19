Как будут создавать независимого оператора ГТС: правительство определило план

Кабинет Министров Украины определил и опубликовал план отделения от "Нафтогаза" оператора газотранспортной системы. Постановление предусматривает создание независимого оператора.

Первым пунктом Кабмин определил, что модель деятельности по траснпортировке природного газа должна быть государственной и не подлежать приватизации, отмечается в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

К слову: Кабмин заберет у "Нафтогаза" функцию контроля за украинской ГТС

В целом план отделения оператора ГТС предусматривает следующие шаги:

внести на рассмотрение Кабмина законопроект об отделении транспортировки газа и подготовить его для рассмотрению Верховной Радой;

принять меры для увеличения уставного капитала ООО "Оператор ГТС Украины", в частности, путем отчуждения АО "Укртрансгаз";

осуществить инвентаризацию и переоценку имущества;

обеспечить оценку доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины";

разработать и подать на рассмотрение Кабмина проект договора купли-продажи доли в уставном капитале ООО "Оператор ГТС Украины";

обеспечить передачу ООО "Оператор ГТС Украины" на 15 лет имущества, связанного с транспортировкой газа;

внести на рассмотрение Кабмина проект акта о полномочиях Минфина быть органом управления госимуществом ГТС;

обеспечить передачу от АО "Укртрансгаз" к ООО "Оператор ГТС Украины" договоров о закупке товаров, работ и услуг, необходимых для выполнения функций объектов ГТС;

обеспечить защиту позиции НАК "Нафтогаз" в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма, в частности, в деле НАК "Нафтогаз" против ПАО "Газпром".

Что такое анбандлинг и почему Кабмин меняет оператора ГТС?Анбандлинг собственности – это отделение производства энергии от ее передачи. То есть, фактически отрицание возможности того, чтобы одна компания и производила, и транспортировала энергию. Именно такую цель преследует третий энергопакет Европейского союза. В своей инициативе Кабинет Министров Украины ссылается именно на него.