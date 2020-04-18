Как церковь занимается бизнес-лоббизмом в Украине: резонансные случаи

Массовое заражение коронавирусом в Киево-Печерской лавре заставляет в очередной раз задуматься о том, как религия переплелась с политикой в Украине. И как церковь занимается бизнес-лоббизмом.

Коронавірус не залишиться осторонь тих, хто не дотримується правил карантину. Але на обмеження, введені після початку епідемії, вирішили не звертати увагу в Києво-Печерській лаврі. Як результат, там виявили майже 100 інфікованих коронавірусом, серед них і настоятель монастиря, відомий широкому загалу намісник лаври Павло. За тиждень там померло вже двоє монахів, а лавру рішенням столичної влади закрили на карантин.

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Інший відомий випадок стався у місті Заліщики Тернопільської області, де саме священник став першим хворим на коронавірусну хворобу.

Його госпіталізували лише через кілька днів, і невдовзі він помер у лікарні. Але перед тим священник контактував майже з 500 людьми. Нині Тернопільська область на 3 місці за кількістю захворювань.

І хоча недисципліновані священники є в різних конфесіях, але Московський патріархат став прикладом нехтування не тільки закону, але і здорового глузду.

Випадок з намісником лаври Павлом, який у миру має ім'я Петро Лебідь, і колись він навіть був депутатом Київради від "Партії регіонів", є навіть показовим з точки зору карми.



Настоятель Києво-Печерської лаври Павло / Фото lavra.ua

Ще в 2013 році Кабмін Миколи Азарова виселив з території Лаври інфекційну клініку, де лікувалося близько сотні пацієнтів, хворих на СНІД. Тоді намісник Києво-Печерської лаври Павло назвав клініку "притоном".

І щоб прискорити процес, завгосп Лаври навіть відключив лікарні світло і воду.

В результаті лікарів клініки перевели в приміщення без ремонту. Тепер сам Павло потерпає від вірусу, яким на території Лаври заразилися десятки людей. Але ця історія – лише одна з багатьох. Зазвичай церковні скандали намагаються замовчувати.

Що відомо про настоятеля лаври Павла?Митрополит Павло (Петро Лебідь) більш відомий як "Паша-мерседес". Причина – у частих супутніх скандалах та любові священнослужителя до дорогих автівок та нелюбові до правил дорожнього руху.



Павло – митрополит Російської православної церкви в Україні (більш відома як УПЦ МП), а лавру Києво-Печерську очолює з 1994 року.



Він не лише релігійний, а й політичний діяч: наприклад, у 2008 році він став депутатом Київської міськради від "Партії регіонів". Однак спершу планував балотуватися від комуністів.



Варто зазначити, що митрополит Павло іноді творив справжні дива: наприклад, у 2012 і 2013 роках він не з'являвся на засіданнях Київради, але його картка голосувала.

Хоча негідна поведінка деяких священників не може мати жодного виправдання, навпаки, вона кидає тінь на багатьох порядних людей, які є в усіх церквах, зокрема, і Московського патріархату. Але чи можна собі уявити ситуацію, щоб Папа Римський лобіював перед Сільвіо Берлусконі призначення до італійського уряду лікеро-горілчаного магната.

Здається, абсурд, але таке траплялося в новітній історії України, де влада, бізнес і церква легко єднаються навколо цілком земних цінностей.

У часи Януковича та Азарова я бачив копію листа за підписом голови Української православної церкви Московського патріархату Митрополита Володимира до прем'єр-міністра Миколи Азарова з проханням призначити представника великого бізнесу на державну посаду – голови Ради підприємців при Кабінеті Міністрів.

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З огляду на життєві цінності дуже скромного та морального Митрополита Володимира, він міг бути легко введений в оману своїм оточенням.

Сенс прохання розкривався ближче до середини листа – святий отець клопотав за бізнесменку та відому благодійницю Людмилу Русаліну, яка водночас була одним з великих гравців на ринку лікеро-горілчаної продукції.



Людмила Русаліна / Фото dsnews

Інший, не дуже відомий загалу випадок, коли Українська православна церква Московського патріархату виступила як потужний політичний лобіст.

За часів президентства Януковича УПЦ МП звернулася до прем'єр-міністра Азарова щодо виділення квоти на вивіз зерна для дочірньої компанії великого російського холдингу. Лист було підписано від імені благодійного фонду "Кафедральний собор Воскресіння Христового", що планували збудувати в Києві.

Цитата: "Просимо виділити додаткові квоти на період заборони вивозу зерна у 2010 році (продовольче зерно, кукурудза, ячмінь) об'ємом 1 мільйон тонн для ЗАТ "Федкомінвест-Україна", що володіє своїми перевалочними потужностями. Гроші, отримані внаслідок спільної діяльності благодійного фонду та "Федкомінвест-Україна" будуть спрямовані на будівництво вищевказаного собору. З повагою, митрополит Володимир".

Прем’єр-міністр Азаров на це звернення митрополита наклав резолюцію, адресовану тодішнім міністру аграрної політики Присяжнюку та міністру економіки Цушку: "Прошу уважно розглянути, з урахуванням наведених обставин прийняти відповідне рішення".





Микола Азаров, Микола Присяжнюк, Василь Цушко / Колаж 24 каналу

Кінцевим власником фірми, яку лобіювали з лаври, був російський олігарх Олексій Федоричев, в минулому акціонер московського футбольного клубу "Динамо" та спонсор футбольного клубу "Монако", які грали з логотипом Fedcom на майках.

Створена в 1994 році в Монако компанія Федоричева Fedcominvest спеціалізується на експорті сірки, зерна і добрив зі східноєвропейських країн. Федоричев, за інформацією "Комерсанту", живе в Монте-Карло та є громадянином двох держав: Росії й Угорщини, а також, можливо, Уругваю.



Олексій Федоричев / Фото ipress

Ще у 2018 році НАБУ оголосило Федоричева в розшук як підозрюваного у кримінальному провадженні за фактом завдання збитків ПАТ "Державна продовольчо-зернова корпорація". Він фігурує у справі про розкрадання 295 тисяч тонн ячменю у 2014 році, де збитки склали 60 мільйонів доларів.

НАБУ декілька разів зверталися до Монако з проханням про вручення підозри Федоричеву шляхом надання міжнародної правової допомоги. Проте в Монако відмовляли, оскільки вказані нібито правопорушення російського олігарха не є кримінально караними за їхнім законодавством.

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У 2019 році НАБУ надіслало підозру Федоричеву німецькою кур'єрською доставкою DHL за місцем його останнього проживання в Монако.

Тож лобіюючи інтереси своїх благодійників, церква може навіть не здогадуватися, що через декілька років цих людей оголошуватимуть в міжнародний розшук. Або що їхні благодійники під впливом політичної кон'юнктури перейдуть в іншу церкву.

Так сталося з Петром Порошенком, який разом з Федоричевим, Януковичем та іншими політичними діячами минулого був серед меценатів Свято-Воскресенського кафедрального собору УПЦ, а потім побудував свою політичну кар'єру на гаслах "Віра, Мова, Армія".



Президентська реклама Петра Порошенка / Фото krapka.club

Але це – інша історія, яка вкотре доводить, що церква не є відділена від політики в Україні, а часто стає інструментом для нечистих на руку людей, кидаючи тінь на переважну більшість справді світлих та моральних священнослужителів в Україні.