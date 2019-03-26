02:16
26 март 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Угроза для Путина – Шнуров идет в политику. Пророк сказал, что Лазарев пабедит
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 марта
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      Вєсті.UA
      20:11, 25 марта
      Не имеет права на свои фильмы: как украинский кинематограф превратился в российскую классику
      ЦРУ
      09:00, 22 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Вера vs атеизм
      Згадати все
      22:40, 22 марта
      Телеканал новостей 24 Программы Наши деньги
      НУРСУЛТАН НАЗАРБАЕВ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 НАФТОГАЗ

      Как действуют сети подкупа избирателей в Порошенко: расследование Bihus.info

      Наши деньги 36 Читати новину українською

      Если о подкупе избирателей говорит СБУ, речь идет о сети Юлии Тимошенко. Если точно такие же слова вы слышали от МВД, то Аваков говорит о Петре Порошенко. В Украине спецслужбы разделились по политическим предпочтениям. О подкупе говорят много, а голоса все равно скупают. В этом выпуске "Наших денег" – о подкупе и сети Петра Порошенко.

      Прошлый выпуск "Наших денег" был о фейковых донорах Юлии Тимошенко.

      Война Тимошенко и Порошенко: правоохранительные органы разделились

      Между прокуратурой и полицией в Сумах возник конфликт из-за задержания агитаторов одной из политсил. Уголовное производство открыли против полицейских. Агитаторы, которых задержали полицейские, работали в помещении ОСМД, где арендует офис городской депутат от президентской партии "Солидарность". Полицию вызвали, потому что возле здания постоянно собирались очереди людей, чтобы получить деньги.

      Читайте также: Откуда у меня такие деньги, – "фейковые доноры" о своих миллионных взносах для "Батькивщины"

      В агитаторов кроме наличных полиция нашла еще и оружие и задержала обоих. Освобождать задержанных приехали не адвокаты, а прокуратура. Правоохранительная система разделилась на два лагеря. Полиция задерживала агитаторов, которые строили сетку для действующего президента Петра Порошенко, а прокуратура и СБУ тех, кто работал на его ближайших конкурентов. На задержание полицией агитаторов, которые раздавали деньги, в СБУ ответили разоблачением сети по подкупу избирателей в пользу Юлии Тимошенко.

      Андрей Березенко

      В ответ Министр МВД Арсен Аваков тоже сделал публичное заявление о подкупе избирателей и сети Петра Порошенко. Он в эфире быстро показал схему на ватмане, однако ее было заметно в кадре только мгновение. Правда, замедлив видео, там хорошо можно узнать фото Андрея Березенко – заместителя фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде. Он в самом центре.

      андрій березенко
      Схема, которую показал​ Аваков

      андрій березенко
      Андрей Березенко

      Фамилию Березенко как организатора системы подкупа избирателей Аваков называл и раньше.


      Аваков о Березенко (из текста заметна приверженность Авакова Тимошенко)

      Сергей Березенко сделал несколько заявлений с опровержениями: "Процессуальный статус народного депутата Украины Березнеко Андрея Ивановича, указанное уголовное производство не определено".

      Читайте также: Отдыхи за тысячи долларов и часы с бриллиантами: королевская жизнь жены прокурора

      Стоит добавить, что с именем Березенко связаны первые громкие скандалы с подкупом избирателей с помощью сети. В 2015 году киевлянин Винницкого происхождения Андрей Березенко пытался избраться в ВРУ на промежуточных выборах в 205 округе в Чернигове, с которым до этого не был связан.


      Березенко общается с жителями Чернигова

      Механизм подкупа фиксировали не только многочисленные свидетели, журналисты, но и полиция. Оппоненту миллионеру Корбану не помогли выводы полиции против Березенко. Политтехнолог Игорь Душин, автор первого в Украине учебника о ведении предвыборных кампаний, отметил, что тогда качественная сеть победила деньги.

      Что такое сеть подкупа?
      Сеть – это пирамида финансово мотивированных агитаторов. Они сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе.

      Первый этап сети

      Начальная стадия строительства – набор агитаторов накануне президентских выборов – началась еще в декабре-январе. Агитаторов вербовали среди бюджетников и просто по объявлению.

      підкуп виборців
      Набор агитаторов по объявлению

      підкуп виборців
      Разговор по набору агитаторов

      А это аналогичный разговор. Но уже в Пятихатках, Днепропетровская область. Здесь предлагают те же деньги. Но оставляют возможность обмануть агитатора.

      підкуп виборців
      Агитаторов могут обмануть

      Далее агитаторы идут по адресам, которые определил штаб. Обход маскируется под сбор подписей о евроинтеграции и под социологические исследования. Настоящим социологам не нужны ни номера телефона, ни ваш адрес.

      Читайте также: Безумные богатства в полмиллиарда: как живет топ-налоговик времен Янковича, "арестованный" ГПУ

      Волна социсследований в формате "от двери до двери", что накрыла всю Украину – это фейковые исследования. Их настоящая цель – это отбор людей для строительства сети. Люди, проводившие опрос, об этой цели были поставлены в известность.

      підкуп виборців
      Как работают с людьми агитаторы

      підкуп виборців
      Схема заполнения анкеты для агитатора

      Второй этап сети

      Обычно доходит примерно 60% избирателей. Остается еще 40% – это люди, которые не определились с предпочтениями или не собираются голосовать. И это огромный ресурс для сети, особенно когда нет однозначного лидера гонки.

      хто голосуватиме вибори президента
      40% неопределенных – большой ресурс для сетей

      На втором этапе сторонников и тех, кто не определился, будут превращать в агитаторов – агентов по подкупу. Участники сети мотивированны голосовать так, как скажут кураторы. Ведь сеть будет работать не только в марте на выборах президента, она многоразового использования.

      Сейчас будут формироваться грамотными людьми сети, где говорят, что с агитором они "не просто так". Мол, мы дадим тебе тысячу гривен на этих выборах, тысячу добавим на втором этапе, тысяу – на третьем этапе, когда осенью будем выбирать парламент,
      – отметил политтехнолог Игорь Душин.

      Ответственные за "соцопросы"

      Материалы, с которыми работали агитаторы на опросах, украшены лозунгами действующего президента Петра Порошенко. Но официальную ответственность за проведение так называемых опросов взяла на себя якобы независимая неправительственная общественная организация "Институт развития и содействия демократии". На самом деле, она связана с Сергеем Березенко.

      підкуп виборців анкети
      Анкеты со слоганом Порошенко

      анкети підкуп виборців дослідження громадської думки
      Ответственная за опрос организация

      Больше – смотрите в видео программы "Наши деньги".

      blog_ava
      Вести.UA: Путинский адепт Вилкул. Гопник Добкин под градусом
      25 марта
      564
      Теги: Выборы Президента 2019 Новости Украины Юлия Тимошенко - новости Петр Порошенко Наши деньги
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      25 марта , 23:55 Сборная Украины благодаря автоголу вырвала победу в Люксембурга
      136
      Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      25 марта , 23:00 Отчет Мюллера: Трамп ликует, демократы требуют доказательств
      Іван Яковина 100
      Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      25 марта , 12:00 Новый вид для деревянных лестниц и пола в доме
      311
      Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      25 марта , 22:40 Главные новости 25 марта: экс-офицер ВСУ стал боевиком, полиция меняет автоматы Калашникова
      374
      Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      25 марта , 21:28 Чому російські літаки прибули до Венесуели? – Washington Post
      Світові Медіа 1952
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук