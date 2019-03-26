Как действуют сети подкупа избирателей в Порошенко: расследование Bihus.info

Если о подкупе избирателей говорит СБУ, речь идет о сети Юлии Тимошенко. Если точно такие же слова вы слышали от МВД, то Аваков говорит о Петре Порошенко. В Украине спецслужбы разделились по политическим предпочтениям. О подкупе говорят много, а голоса все равно скупают. В этом выпуске "Наших денег" – о подкупе и сети Петра Порошенко.

Прошлый выпуск "Наших денег" был о фейковых донорах Юлии Тимошенко.

Война Тимошенко и Порошенко: правоохранительные органы разделились

Между прокуратурой и полицией в Сумах возник конфликт из-за задержания агитаторов одной из политсил. Уголовное производство открыли против полицейских. Агитаторы, которых задержали полицейские, работали в помещении ОСМД, где арендует офис городской депутат от президентской партии "Солидарность". Полицию вызвали, потому что возле здания постоянно собирались очереди людей, чтобы получить деньги.

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В агитаторов кроме наличных полиция нашла еще и оружие и задержала обоих. Освобождать задержанных приехали не адвокаты, а прокуратура. Правоохранительная система разделилась на два лагеря. Полиция задерживала агитаторов, которые строили сетку для действующего президента Петра Порошенко, а прокуратура и СБУ тех, кто работал на его ближайших конкурентов. На задержание полицией агитаторов, которые раздавали деньги, в СБУ ответили разоблачением сети по подкупу избирателей в пользу Юлии Тимошенко.

Андрей Березенко

В ответ Министр МВД Арсен Аваков тоже сделал публичное заявление о подкупе избирателей и сети Петра Порошенко. Он в эфире быстро показал схему на ватмане, однако ее было заметно в кадре только мгновение. Правда, замедлив видео, там хорошо можно узнать фото Андрея Березенко – заместителя фракции "Блока Петра Порошенко" в Верховной Раде. Он в самом центре.



Схема, которую показал​ Аваков



Андрей Березенко

Фамилию Березенко как организатора системы подкупа избирателей Аваков называл и раньше.



Аваков о Березенко (из текста заметна приверженность Авакова Тимошенко)

Сергей Березенко сделал несколько заявлений с опровержениями: "Процессуальный статус народного депутата Украины Березнеко Андрея Ивановича, указанное уголовное производство не определено".

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Стоит добавить, что с именем Березенко связаны первые громкие скандалы с подкупом избирателей с помощью сети. В 2015 году киевлянин Винницкого происхождения Андрей Березенко пытался избраться в ВРУ на промежуточных выборах в 205 округе в Чернигове, с которым до этого не был связан.



Березенко общается с жителями Чернигова

Механизм подкупа фиксировали не только многочисленные свидетели, журналисты, но и полиция. Оппоненту миллионеру Корбану не помогли выводы полиции против Березенко. Политтехнолог Игорь Душин, автор первого в Украине учебника о ведении предвыборных кампаний, отметил, что тогда качественная сеть победила деньги.

Что такое сеть подкупа?

Сеть – это пирамида финансово мотивированных агитаторов. Они сами голосуют за кандидата и привлекают к голосованию за него других избирателей на платной основе.

Первый этап сети

Начальная стадия строительства – набор агитаторов накануне президентских выборов – началась еще в декабре-январе. Агитаторов вербовали среди бюджетников и просто по объявлению.



Набор агитаторов по объявлению



Разговор по набору агитаторов

А это аналогичный разговор. Но уже в Пятихатках, Днепропетровская область. Здесь предлагают те же деньги. Но оставляют возможность обмануть агитатора.



Агитаторов могут обмануть

Далее агитаторы идут по адресам, которые определил штаб. Обход маскируется под сбор подписей о евроинтеграции и под социологические исследования. Настоящим социологам не нужны ни номера телефона, ни ваш адрес.

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Волна социсследований в формате "от двери до двери", что накрыла всю Украину – это фейковые исследования. Их настоящая цель – это отбор людей для строительства сети. Люди, проводившие опрос, об этой цели были поставлены в известность.



Как работают с людьми агитаторы



Схема заполнения анкеты для агитатора

Второй этап сети

Обычно доходит примерно 60% избирателей. Остается еще 40% – это люди, которые не определились с предпочтениями или не собираются голосовать. И это огромный ресурс для сети, особенно когда нет однозначного лидера гонки.



40% неопределенных – большой ресурс для сетей

На втором этапе сторонников и тех, кто не определился, будут превращать в агитаторов – агентов по подкупу. Участники сети мотивированны голосовать так, как скажут кураторы. Ведь сеть будет работать не только в марте на выборах президента, она многоразового использования.

Сейчас будут формироваться грамотными людьми сети, где говорят, что с агитором они "не просто так". Мол, мы дадим тебе тысячу гривен на этих выборах, тысячу добавим на втором этапе, тысяу – на третьем этапе, когда осенью будем выбирать парламент,

– отметил политтехнолог Игорь Душин.

Ответственные за "соцопросы"

Материалы, с которыми работали агитаторы на опросах, украшены лозунгами действующего президента Петра Порошенко. Но официальную ответственность за проведение так называемых опросов взяла на себя якобы независимая неправительственная общественная организация "Институт развития и содействия демократии". На самом деле, она связана с Сергеем Березенко.



Анкеты со слоганом Порошенко



Ответственная за опрос организация

Больше – смотрите в видео программы "Наши деньги".