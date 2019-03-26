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      Як діють сітки підкупу виборців у Порошенка: розслідування Bihus.info

      Наші гроші 111 Читать новость на русском

      Якщо про підкуп виборців говорить СБУ, то йдеться про сітку Юлії Тимошенко. Якщо точно такі ж слова ви чули від МВС, то Аваков говорить про Петра Порошенко. В Україні спецслужби розділились за політичними вподобаннями. Про підкуп говорять багато, а голоси все одно скуповують. У цьому випуску "Наших грошей" – про підкуп і сітки Петра Порошенка.

      Минулий випуск "Наших грошей" був про фейкових донорів Юлії Тимошенко

      Війна Тимошенко і Порошенка: правоохоронні органи розділились

      Між прокуратурою і поліцією в Сумах виник конфлікт через затримання агітаторів однієї з політсил. Кримінальне провадження відкрили проти полісменів. Агітатори, яких затримали поліцейські, працювали в приміщенні ОСББ, де орендує офіс міський депутат від президентської партії "Солідарність". Поліцію викликали, бо біля приміщення постійно збиралися черги людей, щоб отримати гроші.

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      В агітаторів крім готівки поліція знайшла ще й зброю і затримала обох. Визволяти затриманих приїхали не адвокати, а прокуратура. Правоохоронна система розділилася на два табори. Поліція затримувала агітаторів, що будували сітку для діючого президента Петра Порошенка, а прокуратура і СБУ тих, хто працював на його найближчих конкурентів. На затримання поліцією агітаторів, що роздавали гроші, в СБУ відповіли викриттям сітки з підкупу виборців на користь Юлії Тимошенко.

      Андрій Березенко

      У відповідь Міністр МВС Арсен Аваков теж зробив публічну заяву про підкуп виборців і сітку Петра Порошенка. Він в ефірі швидко показав схему на ватмані, однак її було помітно в кадрі тільки мить. Щоправда, вповільнивши відео, там добре можна впізнати фото Андрія Березенка – заступника фракції "Блока Петра Порошенка" у Верховній Раді. Він у самому центрі.

      андрій березенко
      Схема, яку показав Аваков

      андрій березенко
      Андрій Березенко

      Прізвище Березенка як організатора системи підкупу виборці Аваков називав і раніше.


      Аваков про Березенка (з тексту помітна прихильність Авакова до Тимошенко)

      Сергій Березенко зробив кілька заяв із спростуваннями: "Процесуальний статус народного депутата України Березнека Андрія Івановича, зазначеного кримінального провадження не визначено".

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      Варто додати, що з іменем Березенка пов’язані перші гучні скандали з підкупом виборців за допомогою сітки. У 2015 році киянин винницького походження Андрій Березенко намагався обратися до ВРУ на проміжних виборах на 205 окрузі у Чернігові, з яким до цього не був пов'язаний.


      Березенко спілкується з мешканцями Чернігова

      Механізм підкупу фіксували не лише численні свідки, журналісти, але й поліція. Опоненту мільйонеру Корбану не допомогли висновки поліції проти Березенка. Політтехнолог Ігор Душин, автор першого в Україні підручника про ведення передвиборчих кампаній, зазначив, що тоді якісна сітка перемогла гроші.

      Що таке сітка підкупу? Сітка – це піраміда фінансово вмотивованих агітаторів. Вони самі голосують за кандидата і залучають до голосування за нього інших виборців на платній основі. 

      Перший етап сітки

      Початкова стадія будівництва – набір агітаторів напередодні президентських виборів – почалась ще у грудні- січні. Агітаторів вербували серед бюджетників та просто по оголошенню.

      підкуп виборців
      Набір агітаторів по оголошенню

      підкуп виборців
      Розмова щодо набору агітаторів

      А це аналогічна розмова. Але вже в п'ятихатках. Дніпропетровська область. Тут пропонують ті ж гроші. Але залишають можливість обдурити агітатора.

      підкуп виборців
      Агітаторів можуть обдурити

      Далі агітатори йдуть по адресах, які визначив штаб. Обхід маскується під збір підписів про євроінтеграцію та під соціологічні дослідження. Справжнім соціологам не потрібні ні номери вашого телефону, ні ваша адреса.

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      Хвиля соцдосліджень у форматі "від дверей до дверей", що накрила всю Україну, – це фейкові дослідження. Їхня справжня мета – це відбір людей для будування сітки. Люди, які проводили опитування, про цю мету були повідомлені.

      підкуп виборців
      Як працюють з людьми агітатори

      підкуп виборців
      Схема заповнення анкети для агітатора

      Другий етап сітки

      Зазвичай, доходить приблизно 60% виборців. Залишається ще 40% – це люди, які не визначилися з вподобаннями або не збираються голосувати. І це величезний ресурс для сітки, особливо коли немає однозначного лідера перегонів.

      хто голосуватиме вибори президента
      40% невизначених – великий ресурс для сіток

      На другому етапі симпатиків і тих, хто не визначився, будуть перетворювати на агітаторів – агентів з підкупу. Учасники сітки вмотивовані голосувати так, як скажуть куратори. Адже сітка буде працювати не лише у березні на виборах президента, вона багаторазового використання.

      Зараз будуть формуватись грамотними людьми сітки, де кажуть, що з агітором вони «не просто так». Мовляв, ми дамо тобі тисячу гривень на цих виборах, тисячу додамо на другому етапі, тисяу – на третьому етапі, коли восени будемо обирати парламент,
      – зазначив політтехнолог Ігор Душин.

      Відповідальні за "соцопитування"

      Матеріали, з якими працювали агітатори на опитуваннях, прикрашені гаслами чинного президента Петра Порошенка. Але офіційну відповідальнісь за проведення так званих опитувань взяла на себе нібито незалежна неурядова громадська організація "Інститу розвитку і сприяння демократії". Насправді, вона пов'язана із Сергієм Березенком.

      підкуп виборців анкети
      Анкети зі слоганом Порошенка

      анкети підкуп виборців дослідження громадської думки
      Відповідальна за опитування організація

      Більше – дивіться у відео програми "Наші гроші".

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      Теги: Новини України Президентські вибори 2019 Наші гроші Петро Порошенко Юлія Тимошенко - новини
      Джерело: 24 канал
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