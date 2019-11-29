Как Евросоюз может серьезно разочаровать Украину

Украина сегодня верит в Европу даже больше, чем Европа верит в саму себя. Но все может измениться, если Запад решит встать на сторону Москвы.

Чего ждать от нормандского саммита

Встреча в нормандском формате может пройти уже 9 декабря. На ней за одним столом соберутся лидеры Украины, Франции, Германии и России. И украинское будущее во многом зависит от того, на чьей стороне окажутся Эмануэль Макрон и Ангела Меркель.

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Мечта о Европе была главным конкурентом пророссийских настроений в нашей стране. Именно Евросоюз воспринимался как сверхцель и сверхценность – эдакое пространство идеального настоящего и не менее идеального будущего. И если нынешняя Европа решит встать на сторону Москвы, это может привести к моральному поражению главной украинской мечты.

Что известно о встрече в нормандском формате?9 декабря в Париже Владимир Зеленский впервые встретится с Владимиром Путиным. Последний раз в нормандском формате украинский и российский президенты виделись еще в 2016 году. И собственно с момента приобретения Владимиром Зеленским статуса президента, он всячески настаивал на встрече с Путиным в присутствии Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона.



14 ноября Путин заявил, что в принципе встреча в нормандском формате возможна и лидеры переговоров должны прийти к какому-то результату.

Шесть лет назад украинская публичная повестка впервые стала монопольно прозападной. Официальный Киев лишился возможности пугать Брюссель тем, что "сбежит к Москве" – российское вторжение отрезало пути к отступлению.

Отныне Украина вынуждена была брать финансовую помощь вместе с обязательствами по проведению реформ. 2014 год был поворотным моментом в отечественной истории.

Последние годы проевропейские настроения в нашей стране только росли. Но Киев не учел того, что изменилось время. Момент прозрения Украины совпал с жестким внутренним кризисом внутри самой Европы. Украина сегодня оказалась в ситуации запоздавшего гостя, который пришел на ужин в тот момент, когда остальные уже настроены разойтись по домам.

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В декабре во время встречи нормандской четверки мы не знаем, на чьей стороне окажутся лидеры Франции и Германии. Потому что в самой Европе накопилась усталость от украино-российской войны. А многие европейские политики мечтают войти в историю как миротворцы. Причем им не особенно важно, за чей именно счет они эту войну закончат. Вполне возможно, что они решат сделать это за счет Украины.

Мы уже видим, как Германия лоббирует газопровод "Северный поток". Тот самый, который позволит России отказаться от транзита газа через украинскую территорию. Это не только лишит украинский бюджет прибылей, но и сделает нашу страну менее защищенной. Потому что развяжет Москве руки.

Что известно о "Северном потоке-2"?Это проект магистрального газопровода из России в Германию. Газопровод строят не только для того, чтобы распространить свое влияние в Европе, но и, чтобы обойти транзитные сборы Украины. Услуги транзита российского газа в ЕС ежегодно приносят Украине по 3 миллиарда долларов.



Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года. Его путь начинается в российском Выборге, проходит по дну Балтийского моря и пролегает между странами Балтии, Финляндией, Польшей, Швецией, Данией и наконец заканчивается в немецком Грейсфальде.

Почему Евросоюз может разочаровать Украину

Если Европа и дальше будет решать свои задачи за украинский счет – то есть риск, что Евросоюз все больше начинает становиться для нашей страны источником разочарования, а не надежд. Ее образ в сознании граждан страны начнет понемногу тускнеть и из белоснежного становится серым. А это чревато тем, что пророссийские настроения начнут вновь расти. А реформы – сворачиваться.

Ведь украинские реформы происходили лишь потому, что страна пыталась быть похожей на Запад. Пыталась ему подражать, копируя его модель. Европа выступала в роли некой "земли обетованной", куда украинское общество рано или поздно обязательно придет – пусть даже после 40 лет скитаний и лишений. Но нет смысла идти, если пункт назначения не является для тебя мечтой.

Если Бога нет – то все можно. Если "небесной Европы" нет – тоже. Если Брюссель утратит образ того морального авторитета, к которому привыкла апеллировать Украина, то это рискует ударить по самой идее реформ и внутренних трансформаций. И в начале декабря мы поймем, насколько эти страхи обоснованы.