Как кандидаты в президенты отреагировали на расследование о махинациях в армии

"Источник вашего обогащения? Армия, язык, вера" – такой анекдот родился в соцсетях после того, как в один день разразились два коррупционных скандала. Суд тайком отменил статью о незаконном обогащении, а журналисты разоблачили масштабные хищения в армии друзьями президента.

Все копья сразу полетели в сторону действующего гаранта, поскольку именно Петр Порошенко обещал сажать друзей и рубить руки ворам в армии.

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Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?

Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме вовлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковський и его 22-летний сын Игорь.

Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

Теперь за 5 недель до выборов слово "армия" на президентских билбордах встречается чаще всего. Сам президент уже которые сутки молчит, будто "язык" проглотил, но не потерял "веру".

Другие кандидаты в президенты не смогли удержаться и не поймать минуту славы на такой сенсации. Тимошенко предложила объявить главнокомандующему, под носом у которого крадут у армии – импичмент. Снова. Делает она это чуть не с каждым президентом Украины – Кучмой, Ющенко, Януковичем и вот теперь Порошенко. Правда, ни одного из них подвинуть ей не пока удалось.



Тимошенко заявила про импичмент Порошенко

Сама она тем временем обеспокоилась здоровьем. Причем не своим – собрала целый форум в рамках своего нового курса. И пригласила туда другую кандидатку – Ольгу Богомолец – яростную противницу медицинской реформы. Поэтому кандидатский дуэт получился несколько нездоровым.

Импичмент будет и так – 31 марта, убежден другой кандидат Андрей Садовый. Он предлагает украинцам собственноручно выпроводить президента из кресла на Банковой – правильно поставив галочку в бюллетене. Законно, спокойно и уверенно.

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Он тоже осмотрел американский корабль в Одессе: поздоровался со американским спецпредставителем по Донбассу Куртом Волкером и вернулся в Киев, чтобы сходить на завод шампанских вин.

Зеленский тоже не удержался и записал гневное обращение к людям о махинациях в оборонке. Мол, утро у него недоброе от таких новостей. И возмущенно заговорил лозунгами из рекламы Порошенко: "Кандидатов много, когото, кроме вас, выберем".

#НЕДОБРИЙРАНОК Опубліковано Владимиром Зеленским Вівторок, 26 лютого 2019 р.

Зеленский все время проводит в полукандидатских гастролях и разбирается с "евробляхами", собственным сайтом и вопросами бытия: "Власть – это сервис, выбрали тебя – сделай свою работу".

Наиболее радикальную форму импичмента президенту предложил радикал Олег Ляшко. За хищения у армии он предлагает .... Порошенко расстрелять. Хоть это и не в духе демократии.



Ляшко заявил, что Порошенко нужно расстрелять

За месяц до выборов украинцы, которым небезразлично, кто станет следующим – попытались собрать кандидатов на публичные дебаты. И расспросить их все обо всем. Дебаты почти состоялись, но дебатировать политики прислали своих представителей.

В соцсетях однако не теряют надежды и ждут спаррингов между претендентами на кресло на Банковой. Известные журналисты предлагают свои услуги рефери и призывают дебаты таки добить.