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      Как кандидаты в президенты отреагировали на расследование о махинациях в армии

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      "Источник вашего обогащения? Армия, язык, вера" – такой анекдот родился в соцсетях после того, как в один день разразились два коррупционных скандала. Суд тайком отменил статью о незаконном обогащении, а журналисты разоблачили масштабные хищения в армии друзьями президента.

      Все копья сразу полетели в сторону действующего гаранта, поскольку именно Петр Порошенко обещал сажать друзей и рубить руки ворам в армии.

      Читайте также: Ссылаюсь на собственную совесть, – журналист "Наши деньги" о расследовании дела "Укроборонпрома"

      Что известно о расследовании в "Укроборонпроме"?
      Расследователи программы "Наши деньги" собрали доказательства многолетней схемы вымывания сотен миллионов гривен из украинского оборонного комплекса. В этой схеме вовлечены друг и партнер президента, член Совета нацбезопасности Олег Гладковський и его 22-летний сын Игорь.

      Журналисты выяснили, что некачественные запчасти и технику из России контрабандой продавали "Укроборонпрому" через фирмы-прокладки. В частности, фиктивная компания за несколько лет получила от государственных бронетанковых заводов около 100 миллионов гривен.

      Теперь за 5 недель до выборов слово "армия" на президентских билбордах встречается чаще всего. Сам президент уже которые сутки молчит, будто "язык" проглотил, но не потерял "веру".

      Другие кандидаты в президенты не смогли удержаться и не поймать минуту славы на такой сенсации. Тимошенко предложила объявить главнокомандующему, под носом у которого крадут у армии – импичмент. Снова. Делает она это чуть не с каждым президентом Украины – Кучмой, Ющенко, Януковичем и вот теперь Порошенко. Правда, ни одного из них подвинуть ей не пока удалось.

      Тимошенко заявила про імпічмент Порошенку
      Тимошенко заявила про импичмент Порошенко

      Сама она тем временем обеспокоилась здоровьем. Причем не своим – собрала целый форум в рамках своего нового курса. И пригласила туда другую кандидатку – Ольгу Богомолец – яростную противницу медицинской реформы. Поэтому кандидатский дуэт получился несколько нездоровым.

      Импичмент будет и так – 31 марта, убежден другой кандидат Андрей Садовый. Он предлагает украинцам собственноручно выпроводить президента из кресла на Банковой – правильно поставив галочку в бюллетене. Законно, спокойно и уверенно.

      Читайте также: Тимошенко с булавой, коммунальщик Зеленский и "Ляшкобусы": что делают кандидаты перед выборами

      Он тоже осмотрел американский корабль в Одессе: поздоровался со американским спецпредставителем по Донбассу Куртом Волкером и вернулся в Киев, чтобы сходить на завод шампанских вин.

      Зеленский тоже не удержался и записал гневное обращение к людям о махинациях в оборонке. Мол, утро у него недоброе от таких новостей. И возмущенно заговорил лозунгами из рекламы Порошенко: "Кандидатов много, когото, кроме вас, выберем".

      #НЕДОБРИЙРАНОК

      Опубліковано Владимиром Зеленским Вівторок, 26 лютого 2019 р.

      Зеленский все время проводит в полукандидатских гастролях и разбирается с "евробляхами", собственным сайтом и вопросами бытия: "Власть – это сервис, выбрали тебя – сделай свою работу".

      Наиболее радикальную форму импичмента президенту предложил радикал Олег Ляшко. За хищения у армии он предлагает .... Порошенко расстрелять. Хоть это и не в духе демократии.

      Ляшко заявив, що Порошенка потрібно розстріляти
      Ляшко заявил, что Порошенко нужно расстрелять

      За месяц до выборов украинцы, которым небезразлично, кто станет следующим – попытались собрать кандидатов на публичные дебаты. И расспросить их все обо всем. Дебаты почти состоялись, но дебатировать политики прислали своих представителей.

      В соцсетях однако не теряют надежды и ждут спаррингов между претендентами на кресло на Банковой. Известные журналисты предлагают свои услуги рефери и призывают дебаты таки добить.

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      Автор: Мария Писаренко
      Теги: Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Андрей Садовой Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Юлия Тимошенко - новости Олег Ляшко
      Источник: 24 канал
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