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      Як кандидати у президенти відреагували на розслідування про оборудки в армії

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      "Джерело вашого збагачення? Армія, мова, віра" – такий анекдот народився у соцмережах після того, як в один день вибухнуло два корупційних скандали. Суд потайки скасував статтю про незаконне збагачення, а журналісти викрили масштабні розкрадання в армії друзями президента.

      Всі списи одразу полетіли у бік чинного гаранта, бо саме Петро Порошенко обіцяв садити друзів і рубати руки крадіям у армії.

      Читайте також: Посилаюсь на власну совість, – журналіст "Наші гроші" про розслідування справи "Укроборонпрому"

      Що відомо про розслідування в "Укроборонпромі"?Розслідувачі програми "Наші гроші" зібрали докази багаторічної схеми вимивання сотень мільйонів гривень з українського оборонного комплексу. В цій схемі залучені друг і партнер президента, член Ради нацбезпеки Олег Гладковський та його 22-річний син Ігор.

      Журналісти з'ясували, що неякісні запчастини та техніку з Росії контрабандою продавали "Укроборонпрому" через фірми-прокладки. Зокрема, фіктивна компанія за декілька років отримала від державних бронетанкових заводів близько 100 мільйонів гривень.

      Тепер за 5 тижнів до виборів слово "армія" на президентських білбордах зустрічається найчастіше. Сам президент вже котру добу мовчить, ніби втратив "мову", та не втратив "віру".

      Інші кандидати в президенти не змогли втриматися і не піймати хвилинку слави на такій сенсації. Тимошенко запропонувала оголосити головнокомандувачу, під носом у якого крадуть у армії – імпічмент. Знову. Робить вона це чи не з кожним президентом України – Кучмою, Ющенко, Януковичем і от тепер Порошенком. Щоправда, жодного з них посунути їй не поки вдалось.

      Тимошенко заявила про імпічмент Порошенку
      Тимошенко заявила про імпічмент Порошенку

      Сама вона тим часом перейнялась здоров'ям. Причому не своїм – зібрала цілий форум в рамках свого нового курсу. І запросила туди іншу кандидатку – Ольгу Богомолець – палку противницю медичної реформи. Тож кандидатський дует вийшов дещо нездоровим.

      Імпічмент буде і так – 31 березня, переконаний інший кандидат Андрій Садовий. Він пропонує українцям власноруч випровадити президента з крісла на Банковій – правильно поставивши хрестик у бюлетені. Законно, спокійно і впевнено.

      Читайте також: Тимошенко з булавою, комунальник Зеленський і "Ляшкобуси": що роблять кандидати перед виборами

      Він теж оглянув американський корабель в Одесі: поручкався зі американським спецпредставником по Донбасу Куртом Волкером і повернувся в Київ, аби сходити на завод шампанських вин.

      Зеленський теж не втримався і записав розгніване звернення до людей про оборудки в оборонці. Мовляв, ранок у нього недобрий від таких новин. І обурено заговорив лозунгами з реклами Порошенка: "Кандидатів багато, когось, крім вас, оберемо".

      #НЕДОБРИЙРАНОК

      Опубліковано Владимиром Зеленским Вівторок, 26 лютого 2019 р.

      Зеленський весь час проводить у напівкандидатських гастролях і розбирається з «євробляхами», власним сайтом і питаннями буття: "Влада – це сервіс, обрали тебе – зроби свою роботу".

      Найбільш радикальну форму імпічменту президенту запропонував радикал Олег Ляшко. За розкрадання армії він пропонує.... Порошенка розстріляти. Хоч це і не в дусі демократії.

      Ляшко заявив, що Порошенка потрібно розстріляти
      Ляшко заявив, що Порошенка потрібно розстріляти

      За місяць до виборів українці, яким небайдуже, хто стане наступним – спробували зібрати кандидатів на публічні дебати. І розпитати у них все про все. Дебати майже відбулись, але дебатувати політики прислали своїх представників.

      У соцмережах втім не втрачають надії і чекають спарингів між претендентами на крісло на Банковій. Відомі журналісти пропонують свої послуги рефері і закликають дебати таки добити.

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      Автор: Марія Писаренко
      Теги: Новини України Петро Порошенко Новини політики Володимир Зеленський Андрій Садовий Олег Ляшко Юлія Тимошенко - новини Президентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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