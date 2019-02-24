Тимошенко з булавою, комунальник Зеленський і "Ляшкобуси": що роблять кандидати перед виборами
Петро Порошенко і Юлія Тимошенко наввипередки звинувачують один одного у спробі підкупити виборців, Володимир Зеленський спілкувався з експертами про тарифи, а Олег Ляшко вербує агітаторів у депресивних селах.
Журналісти 24 каналу з'ясували, чим займаються перед виборами кандидати у президенти.
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Петро Порошенко останні кілька днів перебував за кордоном. Спочатку був в США – на засіданні Генеральної асамблеї ООН в Нью-Йорку.
Петро Порошенко відвідав засідання Генасамблеї ООН
Із США подався на оборонний саміт у Люблін, де лідери України, Литви та Польщі обговорювали запровадження нових санкцій проти Росії та співпрацю в оборонній сфері. На вихідних же взяв участь у засіданні регіональної ради розвитку Львівщини.
Юлія Тимошенко тим часом з головою пірнула у нові технології. Політик зустрілася з представниками ІТ-спільноти на першій в Україні та Східній Європі фабриці 3D-друку в Одесі.
Юлія Тимошенко під час візиту до Одеси
Там кандидатці у президенти подарували булаву, яку виготовили на 3D-принтері, а також пригостили кавою з чашки, також створеної у такий спосіб.
Андрій Садовий був у Черкасах, де також не оминув теми новітніх технологій. Говорив про те, що зареєстрованому Мінсоцполітики проекту закону про обмеження для ФОПів, який створює проблеми для працівників ІТ-індустрії, не можна давати життя.
Володимир Зеленський у перервах між гастролями переймався проблемами комунальних тарифів й спілкувався на цю тему з експертами. А ще шоумен намагається завойовувати нових виборців.
У відповідь на закиди в зневазі до воїнів та лояльності до Володимира Путіна його команда оперативно виклала фільм про те, як "Квартал 95" дає концерти на передовій, дарує військовим машини та відвідує поранених.
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Олег Ляшко ж рятує депресивні села, підгодовує виборців пиріжками та тішить обіймами. Його "Ляшкобуси" вербують агітаторів у місцях, де нога радикала ще не встигла вступити.
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