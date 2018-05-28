Как картина "Иван Грозный убивает своего сына" выглядит после нападения: фотосравнение

25 мая в Третьяковской галерее Москвы мужчина повредил известную картину художника Ильи Репина "Иван Грозный убивает своего сына".

Нападавший нанес удары по полотну металлической стойкой, которая стояла возле полотна.

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В результате нападения картина получила повреждения в трех местах.

Нападавшего удалось задержать. Мужчина признался, что решился на такой поступок, потому что был пьян.

Специалисты оценили стоимость первого этапа реставрации поврежденного шедевра примерно в 10 миллионов российских рублей, информирует Meduza.