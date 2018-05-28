Як картина "Іван Грозний вбиває свого сина" виглядає після нападу: фотопорівняння
25 травня у Третьяковській галереї Москви чоловік пошкодив відому картину художника Іллі Рєпіна "Іван Грозний вбиває свого сина".
Нападник завдав ударів по полотну металевою стійкою, яка стояла біля полотна.
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Внаслідок нападу картина зазнала пошкоджень у трьох місцях.
Нападника вдалось затримати. Чоловік зізнався, що зважився на такий вчинок, бо був п'яний.
Фахівці оцінили вартість першого етапу реставрації пошкодженого шедевру приблизно у 10 мільйонів російських рублів, інформує Meduza.
Джерело: 24 Канал
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