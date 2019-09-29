Как купить газ по летним ценам и почему Данилюк уходит в отставку – видео недели

24 канал предлагает вашему вниманию самые интересные и популярные среди наших читателей сюжеты за неделю.

Готовы ли коммунальщики к отопительному сезону

90% жилых домов, школ, детских садов и больниц столицы готовы к началу отопительного сезона. По крайней мере, в этом уверяют на коммунальном предприятии "Киевтеплоэнерго". Для того, чтобы тепло вовремя пришло в дома киевлян, говорят, подготовку к зиме начали еще весной.

Смотрите видео: в Украине начинается отопительный сезон

Данилюк уходит в отставку: основные причины

Александр Данилюк один из первых присоединился к команде Зеленского, одним из первых получил высокую должность во властном кабинете и одним из первых решил уйти. Заявление на увольнение от секретаря СНБО стало топовой новостью дня. Подогрели реакцию на заявление и многочисленные версии СМИ относительно того, почему же уходит Данилюк – опытный финансист, человек с безупречной репутацией, которого уважают в западных кругах. И этих версий немало – главные собрали журналисты 24 канала.

Смотрите видео: все, что известно об отставке Данилюка

Почему Украина – лидер в смертности из-за ДТП

Снова случилась авария с участием маршрутки и грузовика, однако на этот раз на Черкасщине. Пострадали 11 человек, но, к счастью, все остались живы. Это уже пятая подобная автокатастрофа за неделю. Две из них привели к гибели двух десятков людей.

Смотрите видео: смертельные аварии в Украине, случившиеся за неделю

Ветераны поднялись на одну из самых высоких вершин Карпат

Ветераны войны возвращаются к гражданской жизни, покоряя горные вершины. Помехой не становятся ни усталость, ни даже протезы ног. Ведь, по словам защитников, горы – лучший психотерапевт. Такие восхождения совершаются в рамках специального проекта реабилитации "Горотерапия". Помогает военным и всем, кому нужна реабилитация, ветеран войны и опытный альпинист Виталий Дячук. За его плечами десятки вершин и даже самостоятельно покоренные Гималаи. После возвращения с Востока, Виталий восстановился именно благодаря таким восхождением.

Смотрите видео: впечатляющее восхождение ветеранов войны в горы

В каких условиях работают депутаты

Уже почти месяц новые народные депутаты ходят в сессионный зал. Время проводят под куполом по 17 часов подряд и жалуются: работать некомфортно. Впечатлениями про парламентский быт депутаты-новички поделились с журналистами 24 канала.

Смотрите видео: депутаты-новички показали свои рабочие места