Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать

Недвижимость хоть и является самой дорогостоящей из всего имущества, но наследуется по единым принципам. Журналисты сайта 24 проанализировали наследственное законодательство и выписали главные нюансы, которые следует знать о наследстве целом, и об оформлении унаследованной недвижимости в частности.

Что такое наследтво?Это переход прав и обязанностей на имущество (недвижимое в том числе) от умершего человека, наследодателя, к его родственникам, знакомым или другим лицам и организациям – наследникам. Наследие бывает по завещанию и по закону. От него можно отказаться.

Как изменилось получение наследства

До 2018 года вступить в наследство можно было не позднее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. В соответствии с изменениями закона теперь это можно сделать и позже – в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.

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Лучше всего – обратиться к адвокату, который через адвокатское обращение сможет узнать у нотариуса, что засвидетельствовал наследство, о ваших правах на нее.

Далее – через суд надо будет доказать, что вы не знали о смерти наследодателя и что вам о ней не сообщили.

Важно:



Получение наследства не автоматическое. После смерти наследодателя каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства. Наследство может быть только законное. Если родственник завещал вам недвижимость, на которую у него не было подтверждающих документов – такое завещание является недействительным.

Завещание

Завещание человек оформляет только лично и подписывает его в присутствии нотариуса. Далее документ вносится в специальный реестр – электронную базу данных со сведениями о завещаниях и открытых наследственных делах. Завещатель вправе отменить, изменить или составить новое завещание в любое время и неоднократно.

Важно:



– завещание составляется как в отношении всего имущества, так и его части;

– наследники получают в наследство всю недвижимость (и другую собственность) наследодателя, которая принадлежала ему на момент смерти, даже если она не была внесена в завещание. Актуальным по закону будет последнее по дате оформления завещание.



Актуальным будет считаться последнее по дате оформления завещание

Наследник по завещанию имеет преимущественное право на наследство. В случае его отказа – наследство наследуют родственники первой степени родства. Как и в случае ситуации, когда нет завещания. Об этом далее.

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Без завещания

Наследство по закону – это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае наследство получают в соответствии с принятой законом очередности. Если наследников первой степени нет, – унаследуют родственники второй степени и так далее.

Наследники первой степени родства:

- дети умершего (родные или усыновленные);

- родители;

- муж (жена).

Второй степень родства:

- братья, сестры;

- дед, бабушка;

- внук, внучка.

Родственники третьей очереди:

- племянники:

- тети, дяди.

Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей менее 5 лет до момента открытия наследства (сюда относятся гражданские муж/жена).

Пятая очередь: другие родственники наследодателя, в том числе и иждивенцы.

Важно:

Доли наследования каждого наследника равны по закону. Но между собой они могут договориться о любом распределении. И удостоверить эту договоренность письменно и нотариально ее заверить.



Независимо от условий завещания покойного, право на обязательную долю наследства имеют:

* малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;

* неработоспособная вдова (вдовец);

* нетрудоспособные родители.

Наследство без завещания получают в соответствии с принятой законом очередности

Как оформить наследство

Каждый наследник должен в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу и заявить о своих правах.

По истечению этого срока наследник, что не обратился – будет считаться тем, кто не принял наследство. Однако если не знал, что имеет права на наследство или о смерти наследодателя – может обратиться в суд и доказать свое право (согласно изменениям законодательства в 2018 году, читайте выше в этом тексте).

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Если наследник проживал с умершим – может не писать заявление на согласие на наследство. Однако нужно написать его в случае отказа от наследства.

Нотариус открывает наследственное дело. Через 6 месяцев должен выдать наследникам свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию и наследник становится собственником своей доли недвижимости и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

Необходимые документы для оформления наследства:

- завещание, если есть;

- паспорт, код наследника;

- заявление о согласии принять наследство;

- свидетельство о смерти лица, кто завещал имущество;

- справка с места жительства завещателя;

- документы, подтверждающие родственную связь умершего с наследником;

- правоустанавливающие документы на недвижимость.



Что надо знать о недвижимости в наследство?