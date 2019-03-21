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      Как оформить недвижимость по наследству: главное, что нужно знать

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      Как правильно оформить недвижимость по наследству в 2019 году в Украине
      Как поделить унаследованную недвижимость / Фото из открытых источников

      Недвижимость хоть и является самой дорогостоящей из всего имущества, но наследуется по единым принципам. Журналисты сайта 24 проанализировали наследственное законодательство и выписали главные нюансы, которые следует знать о наследстве целом, и об оформлении унаследованной недвижимости в частности.

      Что такое наследтво?Это переход прав и обязанностей на имущество (недвижимое в том числе) от умершего человека, наследодателя, к его родственникам, знакомым или другим лицам и организациям  наследникам. Наследие бывает по завещанию и по закону. От него можно отказаться.

      Как изменилось получение наследства

      До 2018 года вступить в наследство можно было не позднее, чем через 6 месяцев после смерти наследодателя. В соответствии с изменениями закона теперь это можно сделать и позже – в течение 6 месяцев с момента, как наследник узнал о своих правах на наследство.

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      Лучше всего – обратиться к адвокату, который через адвокатское обращение сможет узнать у нотариуса, что засвидетельствовал наследство, о ваших правах на нее.

      Далее – через суд надо будет доказать, что вы не знали о смерти наследодателя и что вам о ней не сообщили.

      Важно:

      Получение наследства не автоматическое. После смерти наследодателя каждый наследник должен обратиться к нотариусу с заявлением о согласии на принятие наследства. Наследство может быть только законное. Если родственник завещал вам недвижимость, на которую у него не было подтверждающих документов  такое завещание является недействительным.

      Завещание

      Завещание человек оформляет только лично и подписывает его в присутствии нотариуса. Далее документ вносится в специальный реестр – электронную базу данных со сведениями о завещаниях и открытых наследственных делах. Завещатель вправе отменить, изменить или составить новое завещание в любое время и неоднократно.

      Важно:

      – завещание составляется как в отношении всего имущества, так и его части;
      – наследники получают в наследство всю недвижимость (и другую собственность) наследодателя, которая принадлежала ему на момент смерти, даже если она не была внесена в завещание. Актуальным по закону будет последнее по дате оформления завещание.

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      Актуальным будет считаться последнее по дате оформления завещание

      Наследник по завещанию имеет преимущественное право на наследство. В случае его отказа – наследство наследуют родственники первой степени родства. Как и в случае ситуации, когда нет завещания. Об этом далее.

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      Без завещания

      Наследство по закону – это когда наследодатель не оставил завещания. В таком случае наследство получают в соответствии с принятой законом очередности. Если наследников первой степени нет, – унаследуют родственники второй степени и так далее.

      Наследники первой степени родства:
      - дети умершего (родные или усыновленные);
      - родители;
      - муж (жена).

      Второй степень родства:
      - братья, сестры;
      - дед, бабушка;
      - внук, внучка.

      Родственники третьей очереди:
      - племянники:
      - тети, дяди.

      Четвертая очередь: лица, проживавшие с наследодателем одной семьей менее 5 лет до момента открытия наследства (сюда относятся гражданские муж/жена).

      Пятая очередь: другие родственники наследодателя, в том числе и иждивенцы.

      Важно:
      Доли наследования каждого наследника равны по закону. Но между собой они могут договориться о любом распределении. И удостоверить эту договоренность письменно и нотариально ее заверить.

      Независимо от условий завещания покойного, право на обязательную долю наследства имеют:
      * малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети наследодателя;
      * неработоспособная вдова (вдовец);
      * нетрудоспособные родители.

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      Наследство без завещания получают в соответствии с принятой законом очередности

      Как оформить наследство

      Каждый наследник должен в течение 6 месяцев со дня смерти наследодателя обратиться к нотариусу и заявить о своих правах.

      По истечению этого срока наследник, что не обратился – будет считаться тем, кто не принял наследство. Однако если не знал, что имеет права на наследство или о смерти наследодателя – может обратиться в суд и доказать свое право (согласно изменениям законодательства в 2018 году, читайте выше в этом тексте).

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      Если наследник проживал с умершим – может не писать заявление на согласие на наследство. Однако нужно написать его в случае отказа от наследства.

      Нотариус открывает наследственное дело. Через 6 месяцев должен выдать наследникам свидетельства о праве на наследство по закону или по завещанию и наследник становится собственником своей доли недвижимости и может распоряжаться ею по своему усмотрению.

      Необходимые документы для оформления наследства:

      - завещание, если есть;
      - паспорт, код наследника;
      - заявление о согласии принять наследство;
      - свидетельство о смерти лица, кто завещал имущество;
      - справка с места жительства завещателя;
      - документы, подтверждающие родственную связь умершего с наследником;
      - правоустанавливающие документы на недвижимость.

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      Что надо знать о недвижимости в наследство?

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      Теги: Новости политики Новости Украины Статьи Публикации Новости недвижимости Рынок недвижимости Новости недвижимости Украины Законодательство
      Источник: 24 канал
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