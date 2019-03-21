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      Як оформити нерухомість у спадщину: головне, що треба знати

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      Як правильно оформити нерухомість у спадок в 2019 році в Україні
      Як поділити успадковану нерухомість / Колаж 24 каналу

      Нерухомість хоч і є найвартіснішою з усього майна, та спадкується за єдиними принципами. Журналісти сайту 24 проаналізували спадкове законодавство і виписали головні нюанси, які варто знати про спадщину загалом, і про оформлення успадкованої нерухомості зокрема.

      Що таке спадщина?Це перехід прав та обов’язків на майно (нерухоме в тому числі) від померлої людини, спадкодавця, до її родичів, знайомих чи інших осіб та організацій  – спадкоємців. Спадщина буває за заповітом і за законом. Від неї можна також відмовитись.

      Як змінилося отримання спадщини

      До 2018 року вступити у спадщину можна було не пізніше, ніж через 6 місяців після смерті спадкодавця. Відповідно до змін закону тепер це можна зробити і пізніше – упродовж 6 місяців з моменту, як спадкоємець дізнався про свої права на спадщину.

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      Найкраще – звернутися до адвоката, який через адвокатське звернення зможе дізнатися у нотаріуса, що свідчив спадщину, про ваші права на неї.

      Далі – через суд треба буде довести, що ви не знали про смерть спадкодавця і що про неї вас не повідомили.

      Важливо:

      Отримання спадщини не автоматичне. Після смерті спадкодавця кожен спадкоємець має звернутися до нотаріуса із заявою про згоду на прийняття спадщини. Спадщина може бути тільки законна. Якщо родич заповів вам нерухомість, на яку в нього не було підтверджуючих документів – такий заповіт недійсний.

      Заповіт

      Заповіт людина оформляє тільки особисто і підписує його в присутності нотаріуса. Далі документ вноситься до спеціального реєстру — електронну базу даних з відомостями про заповіти і відкриті спадкові справі. Заповідач має право скасувати, змінити або скласти новий заповіт в будь-який час і неодноразово.

      Важливо:
      - заповіт складається як щодо всього майна, так і його частини;

      - спадкоємці отримують у спадок усю нерухомість (й іншу власність) спадкодавця, яка належала йому на момент смерті, навіть якщо вона не була внесена в заповіт. Актуальним за законом буде останній за датою оформлення заповіт.

      заповіт документ
      Актуальним вважатиметься останній за датою оформелення заповіт

      Спадкоємець за заповітом має переважне право на спадщину. У випадку його відмови – спадщину наслідують родичі першого ступеня споріднення. Як і у випадку ситуації, коли немає заповіту. Про це далі.

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      Без заповіту

      Спадщина за законом – це коли спадкодавець не залишив заповіту. В такому випадку спадщину отримують відповідно до прийнятої законом черговості. Якщо спадкоємців першого ступеню немає – успадкують родичі другого ступеню і так далі.

      Спадкоємці першого ступеня споріднення:
      діти померлого (рідні чи усиновлені);
      - батьки;
      - чоловік (дружина).

      Другий ступень споріднення:
      - брати, сестри;
      - дід, бабуся;
      - онук, онучка.

      Родичі третьої черги:
      - племінники:
      - тітки, дядьки.

      Четверта черга: особи, які проживали зі спадкодавцем однією сім’єю менше 5 років до моменту відкриття спадщини (сюди належать цивільні чоловік/дружина).

      П'ята черга: інші родичі спадкодавця, в тому числі і утриманці.

      Важливо:
      Частки спадкування кожного спадкоємця рівні за законом. Але між собою вони можуть домовитися про будь-який розподіл. І посвідчити цю домовленість письмово та нотаріально її завірити.

      Незалежно від умов заповіту покійного, право на  обов'язкову частку спадщини мають:
      * малолітні, неповнолітні і повнолітні непрацездатні діти спадкодавця;
      * непрацездатна вдова (вдівець);
      * непрацездатні батьки.

      нерухомість спадок спадщина
      Спадщину без заповіту отримують відповідно до прийнятої законом черговості

      Як оформити спадщину

      Кожен спадкоємець повинен упродовж 6 місяців з дня смерті спадкодавця звернутися до нотаріуса і заявити про свої права.

      По закінченні цього терміну спадкоємець, що не звернувся – буде вважатися що не прийняв спадщину. Однак якщо не знав, що має права на спадщину або про смерть спадкодавця – може звернутися до суду і довести своє право (згідно зі змінами законодавства у 2018 році, читайте вище у цьому тексті).

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      Якщо спадкоємець постійно проживав з померлим – може не писати заяву на згоду на спадщину. Однак потрібно написати її у випадку відмови від спадщини.

      Нотаріус відкриває спадкову справу. Через 6 місяців має видати спадкоємцям свідоцтва про право на спадщину за законом, або за заповітом і спадкоємець стає власником своєї частки нерухомості та може розпоряджатися нею на свій розсуд.

      Необхідні документи для оформлення спадщини:

      - заповіт, якщо є.
      - паспорт, код спадкоємця;
      - заява про згоду прийняти спадщину;
      - свідоцтво про смерть особи, що заповіла майно;
      - довідка з місця проживання заповідача;
      - документи, що підтверджують родинний зв’язок померлого зі спадкоємцем;
      - правовстановлюючі документи на нерухомість.

      нерухомість у спадок що треба знати
      Що треба знати про нерухомість у спадок?

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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Статті Публікації Новини політики Новини нерухомості Законодавство Новини нерухомості України Ринок нерухомості
      Джерело: 24 канал
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