Как остановить агрессию Путина в Украине: вице-премьер назвала единственный способ

Россия все сильнее проявляет свою агрессию в Украине. Она открыто напала на корабли ВМС в Керченском проливе и захватила в плен моряков. Поэтому, Украина должна реформировать сектор безопасности и обороны, чтобы остановить враждебные действия Кремля и не допустить оккупации Азовского и Черного морей.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе встретилась в Вашингтоне с и.о. помощника министра обороны США по вопросам международной безопасности Кэтрин Вилбаргер и заместителем помощника министра обороны США по вопросам Украины, России и Евразии Лорой Купер, передает пресс-служба Кабмина.

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Украинская и американская стороны обсудили военное сотрудничество между странами, пути усиления обороноспособности Украины через проведение реформ и введение дополнительных санкций против России.

США оказывают финансовую поддержку Украине для усиления обороноспособности, которая растет с каждым годом. Это позитивный шаг со стороны Вашингтона, особенно во время последней агрессии России в Азовском море.

Украина имеет право свободного прохода через Керченский пролив. Это наша территория. Мы никогда не признаем российских претензий на нее и Азовское море. Чрезвычайно важным для Украины является решительный ответ на нарушение нашего суверенитета в Керченском проливе и введения дополнительных санкций против РФ. Сейчас происходит "ползучая" аннексия Черного и Азовского морей со стороны России, и мы должны это остановить,

– подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

США заверили Украину в поддержке флота ВМС и добавили, что военно-морское присутствие НАТО в акватории Черного моря имеет особое значение для страны.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряка. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Уже почти год Россия блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направляются в украинские порты. Время задержки кораблей может достигать более недели. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки. Послы Европейского союза договорились о введении дополнительных санкций против 8 граждан России, причастных к захвату украинских военных вблизи Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Будет ли Украина осуществлять проход Керченским проливом?Секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре при участии представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализовав оккупацию Крыма.