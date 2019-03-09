10:17
9 бер 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін знайшов заміну Лаврову. Безкінечність Медведєва
      Вєсті Кремля
      21:42, 8 березня
      Вєсті.UA: Смішний боєць Зеленський. Мураєв зробив подарунок Вілкулу
      Вєсті.UA
      21:22, 8 березня
      Банки банкрути і їх елітні квадратні метри: хто виводить активи з фонду гарантування
      ЦРУ
      09:03, 8 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: "Як козаки" стали культовими
      Згадати все
      22:10, 6 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТАРАС ШЕВЧЕНКО ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ

      Як зупинити агресію Путіна в Україні: віце-прем'єр назвала єдиний спосіб

      604 Читать новость на русском
      Реформування сектора безпеки і оборони України – єдиний спосіб зупинити російську агресію
      Реформування сектора безпеки і оборони України – єдиний спосіб зупинити російську агресію / Фото з відкритих джерел

      Росія щораз сильніше проявляє свою агресію в Україні. Вона відкрито напала на кораблі ВМС в Керченській протоці та захопила в полон моряків. Тому, Україна має реформувати сектор безпеки й оборони, аби зупинити ворожі дії Кремля та не допустити окупації Азовського та Чорного морів.

      Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілась у Вашингтоні з в.о. помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбаргер і заступником помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер, передає прес-служба Кабміну.

      Читайте також: США пропонували направити кораблі в Керченську протоку: чому відмовилась Меркель

      Українська та американська сторони обговорили військову співпрацю між країнами, шляхи посилення обороноздатності України через здійснення реформ і введення додаткових санкцій проти Росії.

      США надають фінансову підтримку Україні для посилення обороноздатності, яка зростає з кожним роком. Це позитивний крок зі сторони Вашингтону, особливо під час останньої агресії Росії в Азовському морі. 

      Україна має право вільного проходу через Керченську протоку. Це наша територія. Ми ніколи не визнаємо російських претензій на неї і Азовське море. Надзвичайно важливою для України є рішуча відповідь на порушення нашого суверенітету в Керченській протоці і введення додаткових санкцій проти РФ. Зараз відбувається "повзуча" анексія Чорного і Азовського морів з боку Росії, і ми повинні це зупинити,
      – підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

      США запевнили Україну в підтримці флоту ВМС і додали, що військово-морська присутність НАТО в акваторії Чорного моря має особливе значення для країни.

      Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Чи буде Україна здійснювати прохід Керченською протокою? Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.

      blog_ava
      Українські бійці знищили позицію окупантів на Донбасі: промовисті фото
      сьогодні
      2524
      Теги: Новини США Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Україна – Росія Санкції Кабінет Міністрів України Володимир Путін Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      сьогодні , 10:02 Шевченко і жінки: відверто про особисте життя генія
      Настя Сукач 23749
      Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      сьогодні , 08:40 Росія погрожує США ракетами, незважаючи на обмежений оборонний бюджет, – CNN
      Світові Медіа 969
      "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
      сьогодні , 07:35 "Думи мої" чи "Сон": як добре ти знаєш вірші Шевченка
      4278
      Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      8 березня , 22:00 Боец из Луганска мечтает поставить украинский флаг в родном городе
      Повернись живим 1134
      Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      8 березня , 20:30 Почему Путин сделал только хуже, запретив интернет
      Іван Яковина 2973
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук