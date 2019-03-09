Як зупинити агресію Путіна в Україні: віце-прем'єр назвала єдиний спосіб

Росія щораз сильніше проявляє свою агресію в Україні. Вона відкрито напала на кораблі ВМС в Керченській протоці та захопила в полон моряків. Тому, Україна має реформувати сектор безпеки й оборони, аби зупинити ворожі дії Кремля та не допустити окупації Азовського та Чорного морів.

Віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілась у Вашингтоні з в.о. помічника міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Кетрін Вілбаргер і заступником помічника міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лорою Купер, передає прес-служба Кабміну.

Читайте також: США пропонували направити кораблі в Керченську протоку: чому відмовилась Меркель

Українська та американська сторони обговорили військову співпрацю між країнами, шляхи посилення обороноздатності України через здійснення реформ і введення додаткових санкцій проти Росії.

США надають фінансову підтримку Україні для посилення обороноздатності, яка зростає з кожним роком. Це позитивний крок зі сторони Вашингтону, особливо під час останньої агресії Росії в Азовському морі.

Україна має право вільного проходу через Керченську протоку. Це наша територія. Ми ніколи не визнаємо російських претензій на неї і Азовське море. Надзвичайно важливою для України є рішуча відповідь на порушення нашого суверенітету в Керченській протоці і введення додаткових санкцій проти РФ. Зараз відбувається "повзуча" анексія Чорного і Азовського морів з боку Росії, і ми повинні це зупинити,

– підкреслила Климпуш-Цинцадзе.

США запевнили Україну в підтримці флоту ВМС і додали, що військово-морська присутність НАТО в акваторії Чорного моря має особливе значення для країни.

Що сталося в Керченській протоці?25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.



Вже майже рік Росія блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямують до українських портів. Час затримки кораблів може сягати понад тиждень. Через це українська економіка зазнає чималих збитків. Посли Європейського союзу домовилися про запровадження додаткових санкцій проти 8 громадян Росії, причетних до захоплення українських військових поблизу Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Чи буде Україна здійснювати прохід Керченською протокою? Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Україна планує ще один прохід військових кораблів через Керченську протоку. Такий прохід може відбутись вже невдовзі за участю представників ОБСЄ та міжнародних організацій. За його словами, для України це принципово. Інакше Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму.