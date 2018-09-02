Как погиб лидер боевиков Захарченко: появились новые данные

По словам боевиков, их лидера Александра Захарченко ликвидировали те же люди, что и "Гиви" и "Моторолу", а сама взрывчатка, убеждают они, была заложена "на удачу".

Об этом рассказал бывший советник главаря "ДНР" Александр Казаков во время общения с журналистами, передает "Интерфакс".

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По его словам, киллеры использовали безоболочное взрывное устройство, основной принцип действия которого – взрывная волна и огонь.

"Взрыв произошел в тот момент, когда они заходили внутрь кафе, закладка была сделана над дверью внутри. Первым шел охранник, он погиб сразу. Вторым заходил в кафе Александр Владимирович, потом еще один охранник и министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев", – убеждает он.

Одновременно Козаков добавляет, что закладку могли сделать ночью, а само взрывное устройство приводили в действие дистанционно.

"Это была, как ее называют террористы, закладка "на удачу", – добавляет экс-советник Захарченко.

Как считает он, операцию по ликвидации Захарченко проводили те же самые люди, которые убивали "Гиви" и "Моторолу".

"Жизни трех госпитализированных, в том числе Александра Тимофеева, ничего не грозит. У него диагностированы множественные осколочные ранения и ожоги, но он находится в сознании", – констатировал Казаков.

Напомним, вечером 31 августа в центре оккупированного Донецка возле ресторана "Сепар" прогремел взрыв, в результате которого погиб лидер боевиков так называемой "ДНР" Александр Захарченко. Ранее боевики сообщали, что самодельное взрывное устройство было замаскировано под осветительное оборудование внутри ресторана и дистанционно приведено в действие. Также отмечается, что в тротиловом эквиваленте оно имело 800 граммов.