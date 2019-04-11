Как политики используют административный ресурс: реальные примеры

Административный ресурс – это слово, которое наряду с"матрешка", "гулаг" и "перестройка" перешло к нам из русского языка.

Термин "административный ресурс" впервые употребил в 1996 году российский политтехнолог Дмитрий Ольшанский, чтобы как-то обозначить фактор поддержки во время выборов, представителями власти одного из кандидатов. Именно этот фактор был решающий.

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Слово подхватили журналисты и политологи не только в России, но и в других молодых государствах бывших республик СССР. Однако, за исключением Балтийских стран, там сразу установили европейские правила.

Сам Ольшанский в одном из интервью объяснял популярность термина "админресур" тем, что он очень точно описывает ту ситуацию, которая сложилась после распада тоталитарной системы, которую также называли командно-административной.

Упрощенно она выглядит так – верхушка партии спускала вниз, в регионы команды собраны в пятилетние планы. За их выполнением или администрированием следила разветвленная система партийной номенклатуры.



Работа государственных институтов в СССР

После распада СССР, плановая экономика и командная система были отменены. Однако бюрократический аппарат остался на службе того, кто был при власти.



Работа государственных институтов после распада СССР

Если Эстония сразу перепрыгнула из тоталитарной системы к демократии западного образца, то Украина зависла в переходном состоянии так называемой гибридной демократии, где оставались обломки тоталитарного режима.

Административный ресурс – это использование властных полномочий и государственных ресурсов партиями или политиками для победы на выборах.

Админресурс проявляется в различных формах. Гражданская сеть "Опора" сделала собственную классификацию, исходя из украинской практики.

1. Самый распространенный админесурс, когда для неконкурентно на стороне одного из кандидатов или партии используют сами государственные институты-помещения, транспорт, чиновников, работников, получающих зарплату от государства, например, медиков или педагогов.

Пример. В 2015 году, пытаясь защитить свою контраверсионную победу с минимальным отрывом действующий мэр Кривого рога Юрий Вилкул массово свозил людей на свою поддержку работников бюджетных учреждений и государственных шахт.



Мэр Кривого Рога в 2015 свозил людей в свою поддержку

Фактически, административный ресурс – это политическая коррупция, злоупотребление властными полномочиями с целью получения дополнительных результатов на выборах. Однако, очевидно, что самая большая проблема – это неготовность самих граждан, которые являются частью вертикали в бюджетных организациях, или и частных институтах – это нежелание свидетельствовать по фатам давления согласно уголовному кодексу. Давление, угрози, запугивание – это форма препятствования волеизъявлению,

- заявила общественница Ольга Айвазовская.

2. К институциональному админресурсу относят привлечение госслужащих к работе на избирательные штабы провластных кандидатов или партий. Это не так заметно, как толпы бюджетников на площадях, но есть злоупотребления против демократических избирательных процедур.

Пример. Чиновники в рабочее время агитируют за определенного кандидата. Во время парламентских выборов в 2012 году первый заместитель председателя Хмельницкой ОГА Вадим Гавришко, открывая детский сад в одном из сел, обратился к гражданам с призывом проголосовать за Партию регионов. Агитацию он вел во время рабочей поездки.



Вадим Гавришко, который в 2012 году агитировал голосовать за "Партию регионов"

3. Административным ресурсом также является использование официальных мероприятий, которые проводятся на бюджетные средства, для агитации.

Пример. В 2012 году так сделал кандидат в народные депутаты тогдашний и. о. городского головы Черновцов Виталий Михайлишин, выступая на конференции педагогических работников. Однако он не выиграл эти выборы, не помогли даже 20 детских площадок, открытые накануне.



Виталий Михайлишин, который агитировал педагогов голосовать за себя

4. К административному ресурсу можно также отнести давление на бюджетников, которые открыто открыли оппозиционную силу на выборах, а им после того угрожают увольнением или проблемами на работе.

Пример. В 2013 году кандидат в депутаты Верховной Рады Руслан Бадаев вместе с тогдашним Киевской ОГА Анатолием Примажнюком открывал бассейн в Василькове. И он таки стал депутатом, но сложил полномочия раньше из-за победы Революции Достоинства.



Экс-депутат Верховной Рады Руслан Бадаев

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