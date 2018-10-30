Как политики используют войну на Донбассе в погоне за рейтингами

Некоторые кандидаты в президенты обещают, что завершить войну легко, дайте только власть. Украинцы должны понимать, что простого решения или договоренности с Путиным не будет.

Такое мнение 24 канала высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

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"Кандидаты в президенты озвучивают планы по урегулированию конфликта на Донбассе или осторожно, или популистски. Но подают это с точки зрения собственного политического интереса. К примеру, Гриценко понимает, что президентские выборы не выиграет, но его партия попадет в парламент. Соответственно-обещает решение после выборов Верховной Рады. Этим агитирует избирателя голосовать за него. Порошенко и Тимошенко карту урегулирования войны используют уже сейчас, чтобы нарастить и мобилизовать электорат на выборах президента", – отмечает Николай Давидюк.

При этом политолог отмечает: когда некоторые кандидаты в президенты обещают, что войну легко закончить, дайте только власть, то у населения возникает подозрение, что это может быть только капитуляция. Другие думают, что такие кандидаты в хороших отношениях с Кремлем и поэтому смогут это сделать. Николай Давидюк замечает: чтобы у украинцев не было таких розовых надежд, для примера можно сравнить с грузинской партией "Грузинская мечта", которая шла на парламентские выборы с обещанием, что они близки к Путину и вернут оккупированные РФ Южную Осетию и Абхазию. Прошло пять лет, ничего в Грузии не изменилось.

Украинцы должны понимать, что простого решения по Донбассу и Крыму или договоренности с Путиным не будет. Обещания отдельных политиков, что за три минуты на рыбалке с Путиным можно завершить войну – абсурд, дешевый популизм и низкопробные электоральные заявления,

– подчеркнул Давидюк.

Напомним, полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант заявил, что Украина не имеет никаких вариантов решения конфликта на Донбассе. Варианты есть у России, а у Украины – реакция. Хотя в Украине может быть несколько вариантов действий, но не так: победить или ждать смены власти в России. Ранее украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко отметил, что пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дал вразумительного ответа на вопрос "что делать с войной с Россией?"