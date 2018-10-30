00:54
31 окт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. "Адмирал Кузнецов" на дне. Российский хитяра об опасности Хэллоуина
      Вєсті Кремля
      21:26, 30 октября
      Вести. UА. Божественные деньги Новинского. Оператор call-центра Гройсман
      Вєсті.UA
      19:45, 30 октября
      Война за тепло и пытки холодом: как олигархи взяли два города в заложники
      ЦРУ
      09:00, 26 октября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. первые ЭВМ
      Згадати все
      23:00, 30 октября
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КАТАСТРОФА САМОЛЕТА BOEING 737 В ИНДОНЕЗИИ ХЭЛЛОУИН АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ APPLE

      Как политики используют войну на Донбассе в погоне за рейтингами

      104 Читати новину українською
      Кандидаты в президенты обещают быстро завершить войну
      Кандидаты в президенты обещают быстро завершить войну / Слово и Дело

      Некоторые кандидаты в президенты обещают, что завершить войну легко, дайте только власть. Украинцы должны понимать, что простого решения или договоренности с Путиным не будет.

      Такое мнение 24 канала высказал директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк.

      Читайте также: Выборы президента: что нужно знать украинцам?

      "Кандидаты в президенты озвучивают планы по урегулированию конфликта на Донбассе или осторожно, или популистски. Но подают это с точки зрения собственного политического интереса. К примеру, Гриценко понимает, что президентские выборы не выиграет, но его партия попадет в парламент. Соответственно-обещает решение после выборов Верховной Рады. Этим агитирует избирателя голосовать за него. Порошенко и Тимошенко карту урегулирования войны используют уже сейчас, чтобы нарастить и мобилизовать электорат на выборах президента", – отмечает Николай Давидюк.

      При этом политолог отмечает: когда некоторые кандидаты в президенты обещают, что войну легко закончить, дайте только власть, то у населения возникает подозрение, что это может быть только капитуляция. Другие думают, что такие кандидаты в хороших отношениях с Кремлем и поэтому смогут это сделать. Николай Давидюк замечает: чтобы у украинцев не было таких розовых надежд, для примера можно сравнить с грузинской партией "Грузинская мечта", которая шла на парламентские выборы с обещанием, что они близки к Путину и вернут оккупированные РФ Южную Осетию и Абхазию. Прошло пять лет, ничего в Грузии не изменилось.

      Украинцы должны понимать, что простого решения по Донбассу и Крыму или договоренности с Путиным не будет. Обещания отдельных политиков, что за три минуты на рыбалке с Путиным можно завершить войну – абсурд, дешевый популизм и низкопробные электоральные заявления,
      – подчеркнул Давидюк.

      Напомним, полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант заявил, что Украина не имеет никаких вариантов решения конфликта на Донбассе. Варианты есть у России, а у Украины – реакция. Хотя в Украине может быть несколько вариантов действий, но не так: победить или ждать смены власти в России. Ранее украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко отметил, что пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дал вразумительного ответа на вопрос "что делать с войной с Россией?"

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Путин Юлия Тимошенко Выборы Президента 2019 Анатолий Гриценко
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за 30 октября
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      30 октября , 22:06 Главные новости 30 октября: авария с авианосцем в России, освобождения моряков, умер Черкасский
      Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      30 октября , 21:04 Меркель уходит: кто может стать следующим канцлером Германии
      Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      30 октября , 20:30 Агресія в Азовському морі: що робить Росія і на кого сподіватися Україні
      Артем Овдієнко
      Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      30 октября , 20:01 Закон о рынках капитала: кому и какую пользу принесут прозрачные финансовые инструменты
      Яніна Ткачук
      Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      30 октября , 19:02 Штрафы за буллинг: как в Украине будут наказывать за травлю
      Наталія Лебідь
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук