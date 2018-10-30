Как Украина может победить Россию и Путин на Донбассе: план действий от британского генерала

Украине трудно будет победить Россию на Донбассе, поскольку сейчас она по многим параметрам доминирует. Следовательно, Киеву следует критически осмыслить, что действительно является ценностью для него, что это значит, как повлияет на отношения с РФ и даст ли преимущества для войны на дальнюю перспективу.

Об этом заявил полковник британской армии в отставке и военный эксперт Глен Грант, передает "Ліга.net".

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"Сегодня Украина не имеет никаких вариантов по разрешению конфликта на Донбассе. Варианты есть у России, а у Украины – реакция. Хотя у Украины может быть несколько вариантов действий, но не таких: победить или ждать смены власти в России. Это собственно и будет реакцией на действия России: или Путин продолжит делать то, что делает; либо Путин изменит поведение. В этом смысле российская сторона доминирует", – уверяет военный.

По его словам, Россия фактически не ведет обычную войну против Украины, а борется на нескольких фронтах: военном, на Азовском море, экономическом, правовом, социальном и использует политический шантаж, но ничего из этого Украина не использует против России.

Как я говорил ранее, вам нужно создать группу из условно 20 толковых людей, которые сядут и решат, что Украина должна сделать; что может сделать; что не должна делать; или должна ли делать то, что делает; или вести дальше переговоры о рыболовстве в Азовском море, которые вот недавно продолжились. Нужно критически осмыслить, что действительно является ценностью для Украины, что это значит, как повлияет на отношения с РФ и даст ли преимущества для войны на дальнюю перспективу,

– убеждает Грант.

В то же время он подчеркнул, что "Путин все равно будет продолжать эту войну, потому что он посвятил себя ей".

Напомним, ранее украинский юрист и общественный активист Геннадий Друзенко отмечал, что пока никто из тех людей, которые заявили о своем участии в президентских выборах-2019, не дали понятного ответа на вопрос "Что делать с войной с Россией?".