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      Як Україна може перемогти Росію та Путін на Донбасі: план дій від британського генерала

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      Британський генерал пояснив, що слід зробити Україні, аби перемогти Путіна на Донбасі
      Британський генерал пояснив, що слід зробити Україні, аби перемогти Путіна на Донбасі / Соцмережі

      Україні важко буде перемогти Росію на Донбасі, оскільки зараз вона за багатьма параметрами домінує. Відтак, Києву слід критично осмислити, що дійсно є цінністю для нього, що це значить, як вплине на взаємини з РФ і дасть переваги для війни на дальню перспективу.

      Про це заявив полковник британської армії у відставці, експерт з питань безпеки і оборони Українського інституту майбутнього Глен Грант, передає "Ліга.net".

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      "Сьогодні Україна не має жодних варіантів щодо розв’язання конфлікту на Донбасі. Варіанти є у Росії, а в України – реакція. Хоча в України може бути кілька варіантів дій, але не таки: перемогти або чекати зміни влади в Росії. Це власне і буде реакцією на дії Росії: або Путін продовжить робити те, що робить; або Путін змінить поведінку. У цьому сенсі російська сторона домінує", – переконує військовий.

      За його словами, Росія фактично не веде звичайну війну проти України, а бореться на декількох фронтах: військовому, на Азовському морі, економічному, правовому, соціальному та використовує політичний шантаж, натомість нічого з цього Україна не використовує проти Росії.

      Як я говорив раніше, вам потрібно створити групу з умовно 20 тямущих людей, які сядуть і вирішать, що Україна повинна зробити; що може зробити; що не повинна робити; чи повинна робити те, що робить; чи вести далі переговори про рибальство в Азовському морі, які ось недавно продовжилися. Потрібно критично осмислити, що дійсно є цінністю для України, що це значить, як вплине на взаємини з РФ і дасть переваги для війни на дальню перспективу,
      – переконує Грант.

      Водночас він наголосив, що "Путін все одно буде продовжувати цю війну, тому що він присвятив себе їй".

      Нагадаємо, раніше український правникі громадський активіст Геннадій Друзенко зазначав, що поки ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?"

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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