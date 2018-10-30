Як політики використовують війну на Донбасі у гонитві за рейтингами

Деякі кандидати в президенти обіцяють, що війну завершити легко, дайте тільки владу. Українці повинні розуміти, що простого рішення або домовленості з Путіним не буде.

Таку думку 24 каналу висловив директор аналітичного центру "Політика" Микола Давидюк.

Читайте також: Вибори президента: що потрібно знати українцям?

"Кандидати в президенти озвучують плани щодо врегулювання конфлікту на Донбасі або обережно, або популістично. Але подають це з точки зору власного політичного інтересу. Приміром, Гриценко розуміє, що президентські вибори не виграє, але його партія потрапить до парламенту. Відповідно – обіцяє вирішення після виборів Верховної Ради. Цим агітує виборця голосувати за нього. Порошенко і Тимошенко карту врегулювання війни використовують уже зараз, щоб наростити і мобілізувати електорат на виборах президента", – наголошує Микола Давидюк.

При цьому політолог зазначає: коли деякі кандидати в президенти обіцяють, що війну легко закінчити, дайте тільки владу, то в населення виникає підозра, що це може бути тільки капітуляція. Інші думають, що такі кандидати в гарних стосунках з Кремлем і тому зможуть це зробити. Микола Давидюк зауважує: щоб в українців не було таких рожевих сподівань, для прикладу можна порівняти із грузинською партією "Грузинська мрія", яка йшла на парламентські вибори з обіцянкою, що вони близькі до Путіна і повернуть окуповані РФ Південну Осетію і Абхазію. Пройшло п’ять років, нічого в Грузії не змінилося.

Українці повинні розуміти, що простого рішення по Донбасу і Криму або домовленості з Путіним не буде. Обіцянки окремих політиків, що за три хвилини на рибалці з Путіним можна завершити війну – абсурд, дешевий популізм і низькопробні електоральні заяви,

– підкреслив Давидюк.

Нагадаємо, полковник британської армії у відставці та військовий експерт Глен Грант заявив, що Україна не має жодних варіантів розв’язання конфлікту на Донбасі. Варіанти є у Росії, а в України – реакція. Хоча в України може бути кілька варіантів дій, але не так: перемогти або чекати зміни влади в Росії. Раніше український правник і громадський активіст Геннадій Друзенко зазначив, що поки ніхто з тих людей, які заявили про свою участь у президентських виборах-2019, не дав зрозумілої відповіді на питання "що робити з війною з Росією?"