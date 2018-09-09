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Как сейчас чувствует себя Сенцов в российской колонии

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Состояние Сенцова – тяжелое, но голодовку он прекращать не собирается, – адвокат Динзе
Состояние Сенцова – тяжелое, но голодовку он прекращать не собирается, – адвокат Динзе / Соцсети

Состояние здоровья незаконно заключенного в России украинского режиссера Олега Сенцова остается тяжелым. Правда, украинец от голодовки отказываться не собирается.

Об этом рассказал адвокат украинца Дмитрий Динзе, передает информационное агентство "РБК-Украина".

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По словам правозащитника, состояние Олега Сенцова пока остается тяжелым.

Кроме того, Динзе подчеркнул, даже несмотря на это, позиция украинского пленника Кремля относительно голодовки не изменилась.

"Его в колонии пытаются переломить, чтобы он прекратил голодовку. Ставят на то, что якобы политические аргументы исчерпаны, и никому уже не интересно, что он голодает, поэтому это бессмысленно. Но это нельзя назвать давлением. Больше всего это похоже на монотонные уговоры", – говорит юрист.

К слову, украинец объявил голодовку почти четыре месяца назад с требованием освободить украинских политзаключенных.

Напомним, ранее уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова со ссылкой на свою российскую коллегу Татьяну Москалькову сообщила, что Олег Сенцов отказался от госпитализации.

За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией. Позже Сенцова обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги. С 16 мая 2018 года он голодает с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

 

Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Олег Сенцов
Источник: 24 Канал
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