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Как уничтожить комаров с помощью смартфона: китайские разработчики создали уникальное приложение

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Китайские разработчики создали уникальное приложение для распознавания комаров
Китайские разработчики создали уникальное приложение для распознавания комаров / ecobudynok.in.ua

Ученые из Хефейского института интеллектуальных машин академии наук Китая разработали приложение для смартфонов, которое способно распознать более 50 видов этих насекомых.

Приложение уже прошло тестирование, к тому же успешно, говорится на сайте "Главком".

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По словам одного из участников этого исследовательского проекта Се Чэнцзюня, сейчас главные проблемы в сельском хозяйстве Китая заключаются в чрезмерном использовании пестицидов, неэффективном мониторинге вредителей и недостаточном применении земледельческих технологий.

Он отметил, что новое приложение было разработано с применением технологий искусственного интеллекта и базы данных, в которой содержатся 1 миллион изображений вредителей.

Пользователям будет достаточно сфотографировать на смартфон насекомое и загрузить снимок в приложение, которое потом сможет провести сравнение с имеющимися в его базе данных вредителями, определить вид снятого насекомого и дать советы о том, какие пестициды нужно выбрать,
– говорится в сообщении.

"Новая разработка призвана оказать сильную поддержку стране в достижении цели сокращения роста использования пестицидов до 2020 года", – рассказал Се Чэнцзюнь. Известно, что его институт будет работать вместе с экспертами из академии сельскохозяйственных наук над тем, чтобы повысить способность приложения к распознаванию еще большего числа видов вредителей сельскохозяйственных культур – от пшеницы, кукурузы, сои до рапса и фруктовых деревьев.

Напомним, сеть супермаркетов Hema запустила в Китае функцию, которая помогает покупателям определить качество продуктов на полках магазинов. В частности, клиент может узнать информацию о лицензии поставщика, сертификатах безопасности и тому подобное.

Теги: Техно Китай Разработки Приложения мир животных
Источник: 24 канал
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