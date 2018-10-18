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      Как вовремя заметить психические расстройства у ребенка и избежать трагедии: советы психолога

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      В массовых убийствах в Керченском колледже подозревают 18-летнего студента. Такие теракты не редкость. В России за последние несколько лет произошло около десяти школьных трагедий. Почему дети идут на такие отчаянные поступки и как этого избежать.

      18-летний Владислав Росляков месяц назад получил разрешение на оружие, и почти сразу приобрел ружье.

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      Накануне он купил около 200 патронов. По словам директора оружейного магазина, парень не вызвал у него никакого беспокойства.

      Поведение Владислава ничем не намекало на ту трагедию, виновником которой он стал. После жутких убийств нападающий покончил с собой. Предполагают, что таким образом решил отомстить девушке, которая от него ушла.

      Знакомые говорят, что он ненавидел преподавателей. И был сторонником Путина и боевиков на Донбассе.

      Владислав Русляков перед трагедией в Керчи

      Владислав повторил сценарий истории, которая случилась 20 лет назад в США. В апреле 1999 года Дилан Клиболд зашел в школу в Колорадо и расстрелял 12 учащихся и учителя. А тогда вместе с сообщником совершили самоубийства.

      Мать Дилана уже двадцать лет живет с мыслью, что ее сын убийца. Теперь она изучает психологию, и уверена, что проблема заключалась в том, что вовремя не выявила психическое заболевание Дилана.

      Сью Клиболд убеждена: такие трагедии случаются, потому что в обществе несерьезно относятся к психологической диагностике детей.

      Очень часто бывает, когда приходишь в класс, такие дети сидят на последних партах, ведут себя как интроверты, многие молчат, на них никто не обращает внимания,
      – рассказывает психолог Татьяна Сергеева.

      Родители должны разговаривать с детьми и замечать изменения в поведении. Например, на допросе мать Владислава, который устроил стрельбу в Керчи, призналась: за несколько дней до трагедии он просматривал видео с расстрелами в других школах. Но тогда не обратила на это внимание.

      Школьный психолог из собственной практики заметила: если с детства ученики занимаются с психологом, то в подростковом возрасте удается избежать душевных проблем.

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      Тогда им легче воспринимать мир и находить общий язык. Именно поэтому психологию нужно ввести как отдельный предмет.

      Напомним, что 17 октября парень устроил массовый расстрел людей и взрыв в политехническом колледже в Керчи. После этого он застрелился в библиотеке. В результате трагедии в Керчи погиб 21 человек, еще более 50 человек получили ранения.

      Автор: Алена Чернецкая
      Теги: Психология Новости Крыма Теракт в колледже в Керчи Новости Украины Жертвы Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 18 октября
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