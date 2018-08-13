Как заставить Россию прекратить войну на Донбассе

Фиксация присутствия россиян и их неправомерной деятельности на территории Украины очень нужна. Это подтверждение того, что у нас не гражданский конфликт, а внешняя агрессия. Хотя нельзя правовыми методами заставить Россию прекратить войну.

Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана Иностранных Дел" Александр Хара.

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По словам специалиста, фиксация присутствия России на оккупированных территориях важна по нескольким причинам. Во-первых, Украина это может использовать в международных судах для того, чтобы доказать факт российской агрессии и для дальнейшей компенсации ущерба.

"С дипломатической точки зрения нужна фиксация незаконных действий России на оккупированных территориях. Это дает возможность использовать международные конвенции, суды или арбитражи в качестве аргументов, чтобы подчеркнуть, что это агрессия одной страны против другой, и надо как-то влиять на агрессора. Хотя международное право специфическое и не имеет средств к принуждению. Остановить войну на Донбассе можно с помощью миротворческой операции ООН. Но из-за вето России в Совбезе миссия нереальна", – отметил Александр Хара.

Во-вторых, замечает дипломат, это также аргумент для некоторых наших якобы друзей в Германии, Франции. Они до сих пор считают, что на Донбассе это все делают местные коллаборационисты.

Кое-кто из политиков в Германии и Франции считает, что негативная роль России на Донбассе опосредованная. Вроде Москва поддерживает то, что всегда было на востоке Украины. А фиксация присутствия России показывает, что это неправда. Война была запущена исключительно РФ, подпитывается Москвой. И войны бы не было, если бы Россия ее не начала,

– отмечает Хара.

Эксперт отмечает, что нужно не допустить ситуации, которая сложилась вокруг нападения России на Грузию в 2008 году. На Западе до сих пор некоторые политики считают, что это Грузия виновата. Не Россия, великая держава напала на маленькую Грузию, а наоборот. Надо, чтобы в истории и в дипломатической аргументации мы не проиграли эту войну.

Как ранее сообщал 24 канал, ОБСЕ обнародовало видео, на котором видно, как колонны грузовиков ночью въезжают на территорию восточной Украины со стороны России и выезжают из Украины в месте, где отсутствуют погранично-пропускные пункты. Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что таким образом Россия умышленно продолжает конфликт и поддерживает боевые действия на востоке Украины, а также блокирует там эффективный мониторинг границ и препятствует работе ОБСЕ.