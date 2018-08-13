19:13
13 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
29°C 13°C
  • вівторок
    32°C 19°C
  • середа
    33°C 21°C
  • четвер
    23°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Те, що сидить в голові у Маші Захарової. Голлівудський етап росдипломатії
Вєсті Кремля
18:41, 11 серпня
Вєсті.UA. Жир. Порошенко вдарився в релігію. Кива поїхав на заробітки
Вєсті.UA
18:20, 11 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як змусити Росію припинити війну на Донбасі

496 Читать новость на русском
Потрібно фіксувати присутність Росії на Донбасі
Потрібно фіксувати присутність Росії на Донбасі / Фото з відкритих джерел

Фіксація присутності росіян і їхньої неправомірної діяльності на території України дуже потрібна. Це підтвердження того, що в нас не громадянський конфлікт, а зовнішня агресія. Хоча не можна правовими методами примусити Росію припинити війну.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

Читайте також: Які санкції щодо Росії повинна застосувати Україна: думка експерта

За словами фахівця, фіксація присутності Росії на окупованих територіях важлива з кількох причин. По-перше, Україна це може використати в міжнародних судах для того, щоб довести факт російської агресії і для подальшої компенсації збитків.

"З дипломатичної точки зору потрібна фіксація незаконних дій Росії на окупованих територіях. Це дає можливість використовувати міжнародні конвенції, суди чи арбітражі в якості аргументів, щоб підкреслити, що це агресія однієї країни проти іншої, і треба якось впливати на агресора. Хоча міжнародне право специфічне і не має засобів до примусу. Зупинити війну на Донбасі можна за допомогою миротворчої операції ООН. Але через вето Росії в Радбезі місія нереальна", – зазначив Олександр Хара.

По-друге, зауважує дипломат, це також аргумент для деяких наших начебто друзів у Німеччині, Франції. Вони досі вважають, що на Донбасі це все роблять місцеві колаборанти.

Дехто з політиків у Німеччині і Франції вважає, що негативна роль Росії на Донбасі опосередкована. Начебто Москва підтримує те, що завжди було на сході України. А фіксація присутності Росії показує, що це неправда. Війна була запущена винятково РФ, підживлюється Москвою. І війни б не було, якби Росія її не розпочала,
– наголошує Хара.

Експерт зазначає, що потрібно не допустити ситуації, яка склалася навколо нападу Росії на Грузію в 2008 році. На Заході досі деякі політики вважають, що це Грузія винна. Не Росія, велика держава напала на маленьку Грузію, а навпаки. Треба, щоб в історії і в дипломатичній аргументації ми не програли цю війну.

Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що таким чином Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.

Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Україна – Росія
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Відкриття першого магазину H&M в Києві: названо офіційну дату
 10 липня , 16:47
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Володар "Золотого м'яча-1998" вважає Роналду найкращим гравцем світу
 23 червня 2016 , 09:00
"Динамо" – "Наполі": Стали відомі стартові склади команд
 13 вересня 2016 , 20:55
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук