Як змусити Росію припинити війну на Донбасі

Фіксація присутності росіян і їхньої неправомірної діяльності на території України дуже потрібна. Це підтвердження того, що в нас не громадянський конфлікт, а зовнішня агресія. Хоча не можна правовими методами примусити Росію припинити війну.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За словами фахівця, фіксація присутності Росії на окупованих територіях важлива з кількох причин. По-перше, Україна це може використати в міжнародних судах для того, щоб довести факт російської агресії і для подальшої компенсації збитків.

"З дипломатичної точки зору потрібна фіксація незаконних дій Росії на окупованих територіях. Це дає можливість використовувати міжнародні конвенції, суди чи арбітражі в якості аргументів, щоб підкреслити, що це агресія однієї країни проти іншої, і треба якось впливати на агресора. Хоча міжнародне право специфічне і не має засобів до примусу. Зупинити війну на Донбасі можна за допомогою миротворчої операції ООН. Але через вето Росії в Радбезі місія нереальна", – зазначив Олександр Хара.

По-друге, зауважує дипломат, це також аргумент для деяких наших начебто друзів у Німеччині, Франції. Вони досі вважають, що на Донбасі це все роблять місцеві колаборанти.

Дехто з політиків у Німеччині і Франції вважає, що негативна роль Росії на Донбасі опосередкована. Начебто Москва підтримує те, що завжди було на сході України. А фіксація присутності Росії показує, що це неправда. Війна була запущена винятково РФ, підживлюється Москвою. І війни б не було, якби Росія її не розпочала,

– наголошує Хара.

Експерт зазначає, що потрібно не допустити ситуації, яка склалася навколо нападу Росії на Грузію в 2008 році. На Заході досі деякі політики вважають, що це Грузія винна. Не Росія, велика держава напала на маленьку Грузію, а навпаки. Треба, щоб в історії і в дипломатичній аргументації ми не програли цю війну.

Як раніше повідомляв 24 канал, ОБСЄ оприлюднило відео, на якому видно, як колони вантажівок вночі в'їжджають на територію східної України з боку Росії і виїжджають з України у місці, де відсутні прикордонно-пропускні пункти. Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що таким чином Росія навмисне продовжує конфлікт і підтримує бойові дії на сході України, а також блокує там ефективний моніторинг кордонів і перешкоджає роботі ОБСЄ.