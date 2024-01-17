Заморозки ночью и неожиданные "плюсы" днем: какой погоды ждать украинцам 18 января

Среди морозной недели 18 января запомнится плюсовыми температурами по всей Украине. Также в большинстве регионов пройдут дожди.

Завтра украинцы смогут порадоваться теплой погоде. В то же время следует не забыть, выходя во двор, надеть непромокаемые сапоги, ведь, вероятно, на дорогах будут лужи и слякоть.

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Холодно и снежно

Ночью по всей Украине следует ждать заморозков. В среднем температура воздуха "промерзнет" до минус 6 – минус 8 градусов. Также ожидается снег.

Холоднее всего будет на Севере и Востоке. Так, в Черниговской, Сумской, Донецкой и Луганской областях столбик термометра достигнет 13 градусов мороза и кое-где опустится до минус 17.

Тепло и влажно

Днем ситуация изменится. В украинские области нагрянет внезапное тепло. В среднем температура воздуха прогреется до плюс 3 – плюс 5 градусов. Теплее всего будет на Западе и Юге. Там столбик термометра поднимется до плюс 8 градусов.

Какая погода в областных центрах

Киев – +3…+5

Ужгород – +6...+8

Львов – +6...+8

Ивано-Франковск – +6...+8

Тернополь – +6...+8

Черновцы – +6...+8

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3…+5

Ровно – +3…+5

Житомир – +3…+5

Винница – +4..+6

Одесса – +6...+8

Николаев – +6...+8

Херсон – +6...+8

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +4...+6

Чернигов – +1...+3

Сумы – +1...+3

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +5...+7

Донецк – +3...+5

Луганск – +1...+3

Харьков – 0…+2

Погода на 18 января / Фото Укргидрометцентр