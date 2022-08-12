Температура опустится до +15 градусов: какие выходные августа будут самыми холодными в Украине

В целом август в Украине будет теплым, а на Востоке и Юге – очень жарким. В то же время последние выходные лета станут для жителей нескольких областей совсем не летними.

В последние пятницу, субботу и воскресенье августа температура воздуха на Западе Украины существенно опустится. Кроме того, синоптики предупредили о возможных дождях в эти дни.

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Какой будет погода на Западе в конце лета

Во Львове, Луцке и Ровно 26 августа термометры будут показывать настоящую осеннюю прохладу – +15 градусов. На следующий день воздух прогреется на 1 градус, а в воскресенье – до +21 градуса.

В Ивано-Франковске холоднее всего будет в субботу, 27 августа, – +17 градусов.

Добавим, что температура начнет опускаться еще с четверга, 25 августа. В этот день столбики термометров с +28 градусов перейдут до +22 градусов.

Всю неделю перед тем на Западе будет греть солнце. Температура воздуха поднимется даже до +36 градусов. Поэтому перед самыми холодными выходными месяца у украинцев еще будет возможность позагорать у бассейна. Советуем не упустить теплые дни, ведь впереди – осень.

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На Юге и Востоке будет печь солнце

Августовские дни для жителей южных и восточных областей будут очень жаркими. Когда на Западе температура опустится до +15 градусов, на Востоке лишь в один день столбики термометров покажут +20 градусов. Это будет в последнее воскресенье месяца – 28 августа.