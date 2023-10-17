Ударят морозы и будет снежить: украинцев ждет стремительное ухудшение погоды

Украинцев призывают утепляться. Погода решает по-настоящему напомнить, что зима – близко. В частности, вскоре в воздушном пространстве страны могут закружить пушистые снежинки. Кроме того, синоптики прогнозируют морозы.

Наталья Птуха – синоптикиня Укргидрометцентра – в эксклюзивном комментарии 24 Канала заметила, что заморозков больше не будет. В Украину придут морозы. Конечно, сейчас их прогнозируют в ночное время суток.

Обратите внимание Украинские Карпаты замело снегом, ударил мороз: фото заснеженных вершин

В ближайшие дни средняя дневная температура составит +7...+15 градусов. Ночью – +4...-2. На Юге будет немного теплее. Там зима еще не будет заявлять о своих правах, поэтому днем люди смогут насладиться +17 градусами, а ночью – +5…+10 градусами тепла.

Кроме того, Наталья рассказала, что до пятницы, 20 октября, осадки в Украине не прогнозируются. В то же время ситуация будет стремительно меняться. Территорию страны накроют не только дожди, но и мокрый снег. Поэтому готовьте свои соцсети к первым зимним постам. Без осадков будет оставаться только Юг. Там осень задержится как можно дольше.

Украинцев призывают одевать теплые свитера, заваривать какао (можно с зефиром) и обнимать своих кошек. Потому что даже если у вас еще не включили отопление, КОТельная будет согревать без проблем.

Карпаты уже встретили зиму

Тем временем украинские Карпаты уже встретили зиму. Вершину Пип Иван Черногорский замело, а температура воздуха опустилась до -6 градусов. Поклонников зимних прогулок в горах призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности. Полюбоваться заснеженной фотографией с вершины Поп Иван можно здесь.