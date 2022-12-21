Мокрый снег будет в 4 городах: прогноз погоды в Украине на 22 декабря
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в четверг, 22 декабря, будет солнечной и сухой. Мокрый снег с дождем возможны только в 4 регионах нашей страны.
Теплую погоду синоптики традиционно обещают на Юге Украины. В Одессе воздух прогреется до +7…+9 градусов, а в Крыму – до +10 градусов.
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Весь день небо на Юге будет облачным с прояснениями. Юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
В западных областях максимально воздух прогреется до +3...+5 градусов. В то же время, на Востоке на 1 – 2 градуса будет холоднее.
Где прогнозируют снег с дождем
- В Житомирской области,
- Киевской области,
- Сумской области,
- Черниговской области.
То, что 22 декабря в Украине будет теплая погода, подтвердила и синоптика Наталья Диденко.
В ближайшее время погода в Украине будет преобладать теплая, однако влажная, с периодическими осадками,
– заявила Диденко.
Прогноз погоды на 22 декабря
Ужгород – +2...+4
Львов – +3...+5
Ивано-Франковск – +3...+5
Тернополь – +2...+4
Черновцы – +3...+5
Хмельницкий – +3...+5
Луцк – +2...+4
Ровно – +2...+4
Житомир – +2...+4
Винница – +2...+4
Одесса – +7...+9
Николаев – +6...+8
Херсон – +6...+8
Симферополь – +8...+10
Кропивницкий – 0...+2
Черкассы – +2...+4
Чернигов – 0...+2
Суммы – 0...-2
Полтава – +2...+4
Днепр – +2...+4
Запорожье – +5...+7
Донецк – +2...+4
Луганск – +2...+4
Харьков – +2...+4
Киев – +1...+3
Какая будет погода в Украине 22 декабря / Карта Укргидрометцентра