Востоку и Югу подготовиться к дождю: прогноз погоды в Украине на 29 апреля

Погода в Украине в субботу, 29 апреля, будет солнечной и сухой почти по всей территории нашего государства. Дождя следует остерегаться только жителям Юга и Востока.

Наше государство очень велико, поэтому погода отличается в регионах. Собственно, жители центральных, северных и западных областей могут выдохнуть с облегчением 29 апреля и меньше беспокоиться о наличии зонтика при себе.

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Ситуация по регионам

Синоптики предупреждают, что на Востоке да Юге будут временами умеренные, а местами даже шквальные дожди. В частности, речь идет о Херсонской, Днепропетровской и Запорожских областях. Кроме того, на Донбассе и Луганщине возможен местами туман.

На остальной территории – на Севере, Западе и в Центре – без осадков. Вместе с тем известно, что температура ночью будет колебаться от 0 до 6 градусов тепла, а днем от 10 до 15 градусов по Цельсию.

Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, в западных областях – юго-восточный, от 5 до 10 метров в секунду, в большинстве южных, центральных, Харьковской и Сумской областях местами порывы от 15 до 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении.

Отдельно вспомним о столице. В Киеве ожидается переменная облачность, без осадков. Также бояться, что будет дождь, жителям сердца нашей страны – не стоит.

Температура в крупнейших городах

Киев – +13...+15

Ужгород – +12...+14

Львов – +12...+14

Ивано-Франковск – +12...+14

Тернополь – +11...+13

Черновцы – +12...+14

Хмельницкий – +11...+13

Луцк – +11...+13

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +12...+14

Одесса – +13...+15

Николаев – +14...+16

Херсон – +14...+16

Симферополь – +13...+15

Кропивницкий – +12...+14

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +13...+15

Запорожье – +14...+16

Донецк – +10...+12

Луганск – +12...+14

Харьков – +13...+15



Погода по Украине 29 апреля / Карта Укргидрометцентра