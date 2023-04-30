Почти без осадков, однако с заморозками: прогноз погоды в Украине на 1 мая

Погода в Украине в понедельник, 1 мая, принесет на значительную территорию сухую погоду. А там, где все-таки будут идти дожди, сильные осадки не предполагаются.

В первый день недели и в первый день нового месяца несущественные осадки синоптики предусматривают в центральных, восточных и южных областях. Взамен ночью 1 мая в западных, Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской областях на поверхности почвы ожидаются заморозки, которым присвоили 1 уровень опасности, желтый.

Достойно внимания Какой погоды ждать украинцам в мае: синоптики изумили прогнозом

Прогноз погоды от Укргидрометцентра

Однако уже днем температура воздуха прогреется до комфортных плюсов. Так, например, на Западе Украины столбики термометров будут колебаться в пределах от +13 до +20. При этом в Закарпатской области они не будуть опускаться ниже +18.

Также стоит отметить, что несмотря на теплую погоду за окном на высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеговлавинная опасность. Ей присвоили 3 уровень опасности, оранжевый.

Что касается Севера государства, там украинцам стоит ожидать днем температуру от +13, которая максимально местами прогреется до +17. Как и в западных областях, в течение дня там будет переменная облачность.

На Востоке же будет прохладнее. Там столбики термометров от +12 не будут подниматься выше +15. Вместе с небольшими дождями, там прогнозируют и свежий ветер, скорость которого не будет превышать 10 метров в секунду.

На Юге Украины 1 мая по сравнению с предыдущим днем температура воздуха прогреется больше всего. Если 30 апреля там столбики термометров не поднимались выше +15, то в первый день нового месяца они будут колебаться в пределах от +12 до +19.

Температура в крупнейших городах Украины

Киев – +15...+17

Ужгород – +18...+20

Львов – +14...+16

Ивано-Франковск – +14...+16

Тернополь – +15...+17

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +13...+15

Луцк – +13...+15

Ровно – +13...+15

Житомир – +13...+15

Винница – +15...+17

Одесса – +16...+18

Николаев – +17...+19

Херсон – +16...+18

Симферополь – +12...+14

Кропивницкий – +15...+17

Черкассы – +15...+17

Чернигов – +12...+14

Сумы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +15...+17

Запорожье – +12...+14

Донецк – +12...+14

Луганск – +13...+15

Харьков – +13...+15



Погода по Украине 1 мая/ Карта Укргидрометцентра