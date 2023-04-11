Наводнения на Севере и дожди на Западе: погода в Украине на 12 апреля

В среду, 12 апреля, погода в Украине будет облачной. Несмотря на это, весеннему потеплению все-таки быть.

Синоптики предупреждают, что в большинстве областей будут дожди. Впрочем, кое-где будет светить солнышко.

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Прогноз от Укргидрометцентра

В южной части Украины следует ожидать туман. Ветер будет царить восточный, в западных областях – северный, 7-12 метров в секунду.

Средняя температура по Украине ночью будет 5-10 градусов тепла, в западных областях – 2-7 градусов тепла. Днем ожидают 8-13 градусов тепла.

В южных областях и в Закарпатье воздух прогреется до 16 градусов тепла. Собственно, в Карпатах ночью воздух опустится до нуля, а днем будет 2-7 градусов тепла.

В столице 12 апреля тоже будет лить. Температура по области ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, днем – 8-13 градусов.

Синоптики предупреждают о наводнениях

10 – 13 апреля на Десне в пределах страны продолжится рост уровней воды на 1-20 сантиметров в сутки. Это обусловит затопление поймы, территорий ряда сел, обтопление сел водой и нарушением транспортного соединения с приречными населенными пунктами в:

Новгород-Северском,

Корюковском,

Черниговском,

Нежинском районах Черниговской области.

В то же время затоплению поймы на реке Снов в Корюковском районе Черниговской области предоставили ІІ уровень опасности.

Кроме того, 11 – 13 апреля на участке Днестра Галич – Залещики будет продолжаться повышение уровня воды на 1,2 – 1,7 метра над текущими отметками, без негативных последствий.

Погода в городах

Киев – +10…+12

Ужгород – +12…+14

Львов – +11…+13

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +10...+12

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +9…+11

Луцк – +11...+13

Ровно – +10...+12

Житомир – +10...+12

Винница – +10...+12

Одесса – +12...+14

Николаев – +12...+14

Херсон – +11...+13

Симферополь – +11...+13

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +9...+11

Чернигов – +10...+12

Сумы – +11...+13

Полтава – +11...+13

Днепр – +11...+13

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +10...+12

Харьков – +11...+13

Погода в Украине по состоянию на 12 апреля / Фото Укргидрометцентр