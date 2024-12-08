Мокрый снег, дождь или вообще без осадков: какой будет погода в Украине 9 декабря

В понедельник, 9 декабря, в Украине будет облачная погода. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах будут дожди, а кое-где с мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 декабря

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 9 декабря, будет облачно.

Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Указывается, что на остальной территории нашей страны будет без осадков.

Также синоптики предупредили, что в Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер в этот день будет восточный, юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла; в южной части ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, в Крыму 11 – 16 градусов,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температурные показатели в регионах

Киев +1 – +3

Ужгород +4 – +6

Львов +2 – +4

Ивано-Франковск +2 – +4

Тернополь +3 – +5

Черновцы +2 – +4

Хмельницкий +3 – +5

Луцк +2 – +4

Ровно +2 – +4

Житомир +1 – +3

Винница +3 – +5

Одесса +7 – +9

Николаев +6 – +8

Херсон +7 – +9

Симферополь +13 – +15

Кропивницкий +3 – +5

Черкассы +3 – +5

Чернигов +1 – +3

Сумы +1 – +3

Полтава +2 – +4

Днепр +3 – +5

Запорожье +5 – +7

Донецк +3 – +5

Луганск +1 – +3

Харьков +2 – +4



Погода в Украине на 9 декабря / Фото Укргидрометцентра