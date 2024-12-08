Мокрый снег, дождь или вообще без осадков: какой будет погода в Украине 9 декабря

8 декабря 2024, 15:12
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Автор: Ирина Марцияш

В понедельник, 9 декабря, в Украине будет облачная погода. Синоптики прогнозируют, что в некоторых регионах будут дожди, а кое-где с мокрым снегом.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 9 декабря

Синоптики прогнозируют, что в понедельник, 9 декабря, будет облачно.

Ночью в западных областях, днем на Правобережье страны и в Крыму умеренные, в юго-западной части местами значительные дожди, а в Карпатах с мокрым снегом. Указывается, что на остальной территории нашей страны будет без осадков.

Также синоптики предупредили, что в Карпатах и на северо-востоке страны на дорогах местами гололедица.

Ветер в этот день будет восточный, юго-восточный, а его порывы будут достигать 7 – 12 метров в секунду.

Температура ночью от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза, днем 0 – 5 градусов тепла; в южной части ночью 1 – 6 градусов тепла, днем 4 – 9 градусов тепла, в Крыму 11 – 16 градусов,
– говорится в сообщении Укргидрометцентра.

Температурные показатели в регионах

  • Киев +1 – +3
  • Ужгород +4 – +6
  • Львов +2 – +4
  • Ивано-Франковск +2 – +4
  • Тернополь +3 – +5
  • Черновцы +2 – +4
  • Хмельницкий +3 – +5
  • Луцк +2 – +4
  • Ровно +2 – +4
  • Житомир +1 – +3
  • Винница +3 – +5
  • Одесса +7 – +9
  • Николаев +6 – +8
  • Херсон +7 – +9
  • Симферополь +13 – +15
  • Кропивницкий +3 – +5
  • Черкассы +3 – +5
  • Чернигов +1 – +3
  • Сумы +1 – +3
  • Полтава +2 – +4
  • Днепр +3 – +5
  • Запорожье +5 – +7
  • Донецк +3 – +5
  • Луганск +1 – +3
  • Харьков +2 – +4


Погода в Украине на 9 декабря / Фото Укргидрометцентра