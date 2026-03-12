Второго такого не найти: Зеленский предположил, что будет с Россией после Путина
- Зеленский считает, что война против Украины является личным решением Путина.
- Президент Украины предполагает, что новый лидер России может быть похожим на Путина.
Украинский президент высказал свое мнение о России после Путина. Он уверен, что война против Украины – решение лично Путина.
Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Politico Politico. А еще признался, что ненавидит Путина.
Какой будет Россия после Путина?
Зеленский высказал несколько интересных мыслей на эту тему.
Журналист задал лидеру нашего государства вопрос, считает ли он, что после Путина будет Россия, в которой ситуация для Украины может улучшиться.
Я знаю, что многие не согласятся со мной, но я думаю, что да. Я думаю, что эта война – это Путин, и я думаю, что все зависит от его собственной воли. Я уверен, что он сосредоточил в своих руках всю власть в течение десятков лет, и, конечно, я думаю, что трудно контролировать такую большую страну даже человеку с опытом,
– подчеркнул президент.
Он уверен, что другого "Путина", который бы имел такие же навыки и возможности, который бы так же контролировал все, россиянам найти будет трудно.
Но вряд ли новый правитель России будет очень отличаться от Путина по мировоззрению и ценностям. Вероятно, будет кто-то похожий – и одновременно он будет "думать о своих внутренних вызовах".
Что будет с Путиным и что с ним сейчас?
Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала проанализировал "слив" неудачного поздравления Путина с 8 Марта. Эксперт думает, что окружение российского лидера уже делает ставки на кого-то другого.
Зеленский убежден, что диктатора постигнет судьба Гитлера. Это не может быть иначе, учитывая количество пропаганды в России.
А Politico, анализируя гибель Али Хаменеи, рассказали, что Путин очень встревожен этим. И понимает: у него самого впереди или тюрьма, или гроб.