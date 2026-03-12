Укр Рус
24 Канал Новости Украины Второго такого не найти: Зеленский предположил, что будет с Россией после Путина
12 марта, 14:11
3

Второго такого не найти: Зеленский предположил, что будет с Россией после Путина

Ирина Чеботникова
Основные тезисы
  • Зеленский считает, что война против Украины является личным решением Путина.
  • Президент Украины предполагает, что новый лидер России может быть похожим на Путина.

Украинский президент высказал свое мнение о России после Путина. Он уверен, что война против Украины – решение лично Путина.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в интервью Politico Politico. А еще признался, что ненавидит Путина.

Читайте также Уступки в виде вывода войск: Зеленский сказал, верит ли в скорое завершение войны 

Какой будет Россия после Путина?

Зеленский высказал несколько интересных мыслей на эту тему.

Журналист задал лидеру нашего государства вопрос, считает ли он, что после Путина будет Россия, в которой ситуация для Украины может улучшиться.

Я знаю, что многие не согласятся со мной, но я думаю, что да. Я думаю, что эта война – это Путин, и я думаю, что все зависит от его собственной воли. Я уверен, что он сосредоточил в своих руках всю власть в течение десятков лет, и, конечно, я думаю, что трудно контролировать такую большую страну даже человеку с опытом, 
– подчеркнул президент.

Он уверен, что другого "Путина", который бы имел такие же навыки и возможности, который бы так же контролировал все, россиянам найти будет трудно.

Но вряд ли новый правитель России будет очень отличаться от Путина по мировоззрению и ценностям. Вероятно, будет кто-то похожий – и одновременно он будет "думать о своих внутренних вызовах".

Что будет с Путиным и что с ним сейчас?

  • Политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко в эфире 24 Канала проанализировал "слив" неудачного поздравления Путина с 8 Марта. Эксперт думает, что окружение российского лидера уже делает ставки на кого-то другого.

  • Зеленский убежден, что диктатора постигнет судьба Гитлера. Это не может быть иначе, учитывая количество пропаганды в России.

  • А Politico, анализируя гибель Али Хаменеи, рассказали, что Путин очень встревожен этим. И понимает: у него самого впереди или тюрьма, или гроб.