Про це Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Politico. А ще зізнався, що ненавидить Путіна.
Читайте також Поступки у вигляді виведення військ: Зеленський сказав, чи вірить у швидке завершення війни
Якою буде Росія після Путіна?
Зеленський висловив кілька цікавих думок на цю тему.
Журналіст поставив лідерові нашої держави запитання, чи вважає він, що після Путіна буде Росія, в якій ситуація для України може покращитися.
Я знаю, що багато хто не погодиться зі мною, але я думаю, що так. Я думаю, що ця війна – це Путін, і я думаю, що все залежить від його власної волі. Я впевнений, що він зосередив у своїх руках всю владу протягом десятків років, і, звичайно, я думаю, що важко контролювати таку велику країну навіть людині з досвідом, – наголосив президент.
Він упевнений, що іншого "Путіна", який би мав такі ж навички та можливості, який би так само контролював усе, росіянам знайти буде важко.
Але навряд чи новий правитель Росії дуже відрізнятиметься від Путіна за світоглядом і цінностями. Імовірно, буде хтось схожий – та водночас він "думатиме про свої внутрішні виклики".
Що буде з Путіним і що з ним зараз?
Політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко в ефірі 24 Каналу проаналізував "злив" невдалого привітання Путіна з 8 Березня. Експерт думає, що оточення російського лідера вже робить ставки на когось іншого.
Зеленський переконаний, що диктатора спіткає доля Гітлера. Це не може бути інакше, зважаючи на кількість пропаганди в Росії.
А Politico, аналізуючи загибель Алі Хаменеї, розповіли, що Путін дуже стривожений цим. І розуміє: в нього самого попереду або тюрма, або труна.