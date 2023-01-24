Бахмут и угроза Киеву: вице-маршал авиации Британии назвал следующие шаги Путина

Пока погода на территории Украины не способствует тому, чтобы украинские защитники или российские оккупанты начали наступательные операции на определенных направлениях. Однако авторитетный британский военный отметил, что военные действия могут возобновиться весной.

Военные Вооруженных Сил не дают оккупантам выйти на административную границу Донецкой области и активно готовятся к возможному повторному наступлению оккупантов с территории Беларуси. Собственно, вице-маршал авиации в отставке Шон Белл считает, что Путин может попытаться снова захватить Киев и не остановится перед тем, чтобы взять под контроль весь Донбасс.

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Иллюзорные цели российского диктатора

Как отметил Белл, Кремлю крайне важно также обеспечить функционирование кремлевского режима на территории оккупированного Крыма. В то же время Путин, вероятно, будет перебрасывать военных в Луганскую область, где украинским военным удалось добиться определенных успехов, взяв под огневой контроль трассу Кременная – Сватово.

Путин также попытается укрепить преимущественно оккупированный регион Запорожья, чтобы избежать украинского прорыва. Кроме того, Россияне могут угрожать столице Украины Киеву, вероятно, из Беларуси,

– пишут в издании Sky News.

Собственно, главным фокусом в этой войне все еще будет оставаться Бахмут на Востоке нашего государства. И украинская сторона, по убеждению военного, будет делать все, чтобы "выгнать каждого россиянина с украинской земли".

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