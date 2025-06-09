Сформировали новую группировку: россияне имеют конкретную цель на Сумском направлении

Одной из главных задач Курской операции является, в частности, отвлечь Россию от Сумщины. Там россияне сосредоточили большую группировку с одной целью.

Генерал-лейтенант в отставке, военный эксперт, основатель фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко в эфире 24 Канала рассказал, что более года назад ГУР получило два плана наступления – на Харьковскую и Сумскую области. В Сумськой области на тот момент у них не было достаточно сил для одновременного начала операций.

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Сколько враг подтянул военных

"И, не дожидаясь, пока они соберутся, была проведена и до сих пор продолжается Курская операция. Ее масштабы со стороны сил обороны Украины сведены к минимуму. То есть, бои идут вокруг населенного пункта Теткино", – сказал Игорь Романенко.

Он добавил, что географически – это определенное вклинение, которое можно обрезать с украинской стороны. Там существуют соответствующие военные угрозы для россиян, не говоря уже о военно-политических. И поскольку они там задействовали значительный контингент, пытающийся удерживать позиции, он не может быть переброшен на другие направления.

Что происходит на Сумском направлении: смотрите на карте

"Там врагом была сформирована мощная группировка – более 65 тысяч военнослужащих. Часть из них отправили на Донбасс, в частности на Покровское направление, а остальные задействовали для формирования новой группировки в Сумской области. Его численность уже превышает 55 тысяч человек. Группировка насыщается техникой, вооружением, снабжением боеприпасов, то есть укрепляется", – сказал Романенко.

Для чего враг хочет сократить расстояние до города

Он добавил, что благодаря действиям этой вражеской группировки их подразделения продвинулись в сторону Сум на расстояние до 20 километров. Участки, где происходили бои, – преимущественно открытые местности.

Именно там россияне использовали свое численное преимущество. Но когда они подошли к оборонительному рубежу, который готовится силами обороны Украины – в районах Хотина, Яблоновки, Юнаковки, – скорее всего, туда были задействованы резервы ВСУ, хоть и небольшие, чтобы остановить дальнейшее продвижение врага.

Романенко добавил, что захватить Сумы пока у врага нет возможности, но они стремятся сократить расстояние до города, чтобы обстреливать его артиллерией – как это сейчас происходит в Херсоне. Защитники Украины пытаются разрушить эти планы врага – там продолжаются ожесточенные бои.