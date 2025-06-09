Генерал-лейтенант у відставці, військовий експерт, засновник фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко в ефірі 24 Каналу розповів, що понад рік тому ГУР здобуло два плани наступу – на Харківщині й Сумщині. На Сумщині на той момент у них не було достатньо сил для одночасного початку операцій.

Дивіться також Росія наближається до Сум: в ОВА відповіли, чи є загроза обстрілу міста FPV-дронами

Скільки ворог підтягнув військових

"І, не чекаючи, поки вони зберуться, була проведена й досі триває Курська операція. Її масштаби з боку сил оборони України зведені до мінімуму. Тобто, бої точаться навколо населеного пункту Тьоткіне", – сказав Ігор Романенко.

Він додав, що географічно – це певне вклинення, яке можна обрізати з українського боку. Там існують відповідні воєнні загрози для росіян, не кажучи вже про воєнно-політичні. І оскільки вони там задіяли значний контингент, що намагається утримувати позиції, він не може бути перекинутий на інші напрямки.

Що відбувається на Сумському напрямку: дивіться на карті

"Там ворогом було сформоване потужне угруповання – понад 65 тисяч військовослужбовців. Частину з них відправили на Донбас, зокрема на Покровський напрям, а решту задіяли для формування нового угруповання на Сумщині. Його чисельність уже перевищує 55 тисяч осіб. Угруповання насичується технікою, озброєнням, постачанням боєприпасів, тобто зміцнюється", - сказав Романенко.

Для чого ворог хоче скоротити відстань до міста

Він додав, що завдяки діям цього ворожого угруповання їхні підрозділи просунулися в бік Сум на відстань до 20 кілометрів. Ділянки, де відбувалися бої, – переважно відкриті місцевості.

Саме там росіяни використовували свою чисельну перевагу. Але коли вони підійшли до оборонного рубежу, який готується силами оборони України – в районах Хотіні, Яблунівки, Юнаківки, – скоріш за все, туди були задіяні резерви ЗСУ, хоч і невеликі, аби зупинити подальше просування ворога.

Романенко додав, що захопити Суми наразі у ворога немає можливості, але вони прагнуть скоротити відстань до міста, щоб обстрілювати його артилерією – як це зараз відбувається в Херсоні. Оборонці України намагаються зруйнувати ці плани ворога – там тривають запеклі бої.