За словами аналітиків DeepState, ця відстань є "критичною" межею для можливого обстрілу з РСЗВ, артилерії та FPV‑дронами. Кажуть, що загарбники вже робили спроби атаки по Сумах FPV-дронами на оптоволокні, передає 24 Канал.

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Чи є загроза обстрілу Сум FPV‑дронами

У коментарі Суспільному очільник Сумської ОВА Олег Григоров розповів, що російські FPV-дрони не долітають до Сум. "Ми їх фіксуємо ближче до лінії бойового зіткнення", – уточнив чиновник.

Напередодні Григоров заявив, що наразі підстав для евакуації з міста Суми немає.

"Ситуація на кордоні Сумщини напружена, але під контролем Сил оборони та підрозділів Збройних сил України", – пояснив чиновник.

Він додав, що з прикордонних районів, які систематично обстрілюються, триває евакуація цивільного населення. За останній тиждень на безпечніші території виїхали майже 900 людей.

Також Григоров розповів, що найінтенсивніші бойові дії відбуваються на прикордонні, зокрема в Юнаківській та Хотінській громадах. "Ворог намагається розширити зону активних бойових дій, діє малими групами, однак наші захисники не дають йому закріпитися", – підсумував посадовець.