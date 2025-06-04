Загалом ворог у регіоні тисне на кількох напрямках. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на аналітиків DeepState.

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Що відбувається на Сумщині

Противник продовжує тиснути на цій ділянці.

Критичною залишається ситуація через стрімкий вихід противника на дистанцію у 20 – 25 кілометрів, з якої вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні і в них вже були подібні спроби,

– ідеться у повідомленні.

За словами аналітиків наразі українські сили намагаються стримати тиск окупаційних військ, не пропускаючи їх вглиб території.

Як пояснили у DeepState, наразі ворогу вдалося зайняти Андріївку та Водолаги, і закріпитися в цих селах. Успіх противника супроводжується все так само великою кількістю піхоти. Незрозумілою залишається ситуація щодо Кіндратівки.

Зазначається, що там фіксували російську піхоту, але Сили оборони заважають їм закріпитися. Водночас уточнюють ситуацію в Олексіївці. Ймовірно, росіяни зайняли північну частину села і пробують окупувати населений пункт повністю.

Крім того, під тиском перебуває відтинок Яблунівка-Юнаківка. На Яблунівку противник проривається зі сторони Біловодів та між Біловодами й Локнею. В Юнаківку росіяни забігають на північні околиці, але не можуть закріпитися.

До слова, за словами речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка, ворог продовжує атакувати прикордоння Сумської області малими штурмовими групами, намагаючись розширити зону боїв.