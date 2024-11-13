Не НАТО: что может стать лучшей гарантией безопасности для Украины
Новоизбранный президент США Дональд Трамп хочет завершить войну России против Украины путем переговоров. Однако его мало волнуют условия, на которых будут прекращены боевые действия, а тем более гарантии безопасности для Украины.
Россия в феврале 2022 года пыталась захватить Киев, сломать украинскую государственность и поставить свое марионеточное руководство. Впрочем, этого не произошло не потому, что были гарантии от Запада. Военный эксперт и аналитик Игаль Левин сказал 24 Каналу, что Украина выстояла и сохранила государственность благодаря своей армии, которая с 2014 года начала возрождаться.
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Украине надо выходить из статуса жертвы
Сейчас руководство Украины хочет получить гарантии безопасности, в частности, от американцев. Ведь если произойдет заморозка на фронте, то Россия сразу начнет восстанавливать силы, чтобы нанести повторный удар.
Но и Украина не должна сидеть на месте. Вы должны проводить работу над ошибками. Если вы этого не сделаете, то никто не даст вам никаких гарантий,
– отметил военный эксперт.
Он отметил, что Соединенные Штаты не дают авансом, или бесплатно никаких гарантий. Обычно большие страны помогают маленьким с пользой для себя, а не по доброте.
Например, американцы помогают Израилю, ведь получают от него много. Это взаимный интерес, так же и с Тайванем, Японией и другими,
– сказал Левин.
Сейчас Украине важно наладить партнерские отношения с США, а не отношения жертвы. Республиканцев не любят тех, кто позиционирует себя жертвой.
Лучшая гарантия – сильная армия. Надо быть уверенным, сильным, развивать свое государство,
– отметил аналитик.
Украина имеет много уникальных вещей, которые можно предложить миру. У нас большая страна, много природных ресурсов, много людей и самое главное есть уникальный военный опыт, которого нет ни у кого. Более того, Украина имеет технологии.
Это и есть те самые гарантии. Стоит развивать свое государство и показать американцам, что Украина суверенная и независимая страна, которая отстаивает свои национальные интересы,
– добавил Левин.