Росія у лютому 2022 року намагалася захопити Київ, зламати українську державність й поставити своє маріонеткове керівництво. Втім, цього не сталося не тому, що були гарантії від Заходу. Військовий експерт й аналітик Ігаль Левін сказав 24 Каналу, що Україна вистояла та зберегла державність завдяки своїй армії, яка з 2014 року почала відроджуватися.

Цікаво Масштабні плани: з яких рішень Трамп може почати свою каденцію

Україні треба виходити зі статусу жертви

Зараз керівництво України хоче отримати гарантії безпеки, зокрема, від американців. Адже якщо відбудеться замороження на фронті, то Росія відразу почне відновлювати сили, щоб завдати повторного удару.

Але й Україна не повинна сидіти на місці. Ви повинні проводити роботу над помилками. Якщо ви цього не зробите, то ніхто не дасть вам жодних гарантій,

– зазначив військовий експерт.

Він наголосив, що Сполучені Штати не дають авансом, чи безкоштовно ніяких гарантій. Зазвичай великі країни допомагають маленьким з користю для себе, а не по доброті.

Наприклад, американці допомагають Ізраїлю, адже отримують від нього багато. Це взаємний інтерес, так само й з Тайванем, Японією та іншими,

– мовив Левін.

Нині Україні важливо налагодити партнерські відносини зі США, а не відносини жертви. Республіканців не люблять тих, хто позиціонує себе жертвою.

Найкраща гарантія – сильна армія. Треба бути впевненим, сильним, розвивати свою державу,

– зауважив аналітик.

Україна має багато унікальних речей, які можна запропонувати світу. У нас велика країна, багато природних ресурсів, багато людей і найголовніше є унікальний військовий досвід, якого немає ні в кого. Ба більше, Україна має технології.

Це і є ті самі гарантії. Варто розвивати свою державу й показати американцям, що Україна суверенна й незалежна країна, яка відстоює свої національні інтереси,

– додав Левін.