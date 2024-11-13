Перші його дії будуть стосуватись мігрантів в Сполучених Штатах, а вже потім він підійде до зовнішньої політики. Таку думку 24 Каналу висловив юрист-аналітик Андрій Вігірінський, зауваживши, що Трамп може спробувати уникнути важливості його країни у переговорах між нашою країною та Росією.

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Перші рішення внутрішньої та зовнішньої політики Трампа

Юрист-аналітик розповів, що Трамп у перший день свого президентства буде займатись депортацією нелегальних мігрантів.

The Associated Press написали про те, що він сказав, що не буде диктатором, за винятком першого дня. На думку Вігірінського, такі слова сенсу не позбавлені, адже Трамп може почати боротьбу з мігрантами шляхом введення надзвичайного стану.

Такий стан вивільняє виконавчу владу в необхідності узгоджувати питання, які мали б проходити через Конгрес.

Трамп хоче інтерпретувати нелегальних мігрантів як загрозу національній безпеці. Вони продають наркотики, торгують зброєю та вчиняють купу злочинів. Ну а надзвичайний стан тягне за собою певне обмеження прав людини,

– зауважив він.

Диктатура направлена саме на внутрішні питання країни. На зовнішньому контурі ж бути диктатором фактично нереально, адже президент зіштовхується не з громадянами, які перебувають в його правовій системі, а є в комунікації з суверенними суб'єктами, які мають свої права та можливості.

Юрист-аналітик висловив переконання, що мовою військової сили Трамп з Росією говорити точно не буде. В межах своїх повноважень він може продемонструвати, що США виходять з інтересів Європи, що США не будуть утримувати окремі об'єкти в Східній Європі. Також він може спробувати вийти на комунікацію з Владіміром Путіним в залежності від формування команд, але це вже з часом.

Судячи з того, які формуються ці команди, то пріоритетом Трампа, якщо дивитись на призначення, є питання міграційної політики. А ті кандидатури, які озвучуються на посаду голови Держдепу та радника з питань нацбезпеки, це люди, які відзначились активною позицією щодо протистояння з Китаєм,

– зазначив Вігірінський.

Україна, дивлячись на ці призначення, хоче взяти щось корисне для себе, але головне спрямування зовнішньої політики все ж буде протидія Китаю.

Зверніть увагу! Трамп вже почав формувати свою команду з людей, які в певний час показали йому свою підтримку та лояльність. Політолог Ігор Чаленко розповів, що в цьому контексті не варто сильно звертати увагу, як хто голосував за підтримку України.

Дії Трампа щодо війни в Україні

Трамп, на думку юриста-аналітика, може узгодити питання стратегічної безпеки з Росією, тобто ядерної тріади з країною-агресоркою, і передати повноваження щодо ведення переговорів та врегулювання війни на території України європейським партнерам.

Не можна сказати так, що це не був би середній варіант, на який Росія може погодитись. Російська сторона системно говорить, що в Євразійському регіоні в питаннях стратегічної безпеки не мають бути країни, які не є учасниками цього регіону,

– сказав він.

США повністю не покинуть територію Європи, адже ядерна "парасолька", окремі військові об'єкти, наземні пункти базування ядерних сил НАТО сформувались ще давно.

Такий варіант, за словами Вігірінського, відповідатиме інтересам США для того, щоб протягом першого року президентства Трампа спробувати закінчити війну саме для Сполучених Штатів.

Тоді комунікація та дипломатія відходять до країн Європи, а США можуть взяти роль модератора майданчиків чи дискусій,

– припустив юрист-аналітик.

До слова, команда Трампа, зокрема Кіт Келлог та Фред Фляйц, пропонує план, який передбачає заморожування війни в Україні, але не всі його пункти підтримує сам Трамп.

Тим часом засновник руху "Демократическая Россия" Євген Севастьянов висловив думку про те, що поки Трамп не має справжнього плану, як завершити війну в Україні. Ситуація залежатиме від дій як українських, так і російських військ, темпу постачання озброєння в Україну та інших факторів.