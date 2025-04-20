Путину кое о чем доложила разведка, – Тимочко предположил, зачем Кремлю "перемирие" на Пасху

Российский диктатор 19 апреля на 30 часов объявил "пасхальное перемирие". Однако его нельзя считать настоящим и системным, поскольку подготовки к этому заранее не было проведено.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире 24 Канала объяснил, что если бы действительно Путин хотел прекращения огня, то это должно было бы проводиться гораздо раньше и обсуждаться, на каких условиях и при каких обстоятельствах это происходило бы.

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Какие действия предусматривали бы настоящее перемирие?

Линия фронта, как отметил Тимочко, огромная, как и количество привлеченных войск, которые надо было проинформировать об изменении ведения боевых действий. Есть еще немалое количество российских солдат, которые из-за того, что с ними нет эффективной связи, могли быть не внесены в общую систему оповещения о том, что бои вроде бы прекращаются.

Для реального перемирия нужно было не подтягивать войска и боекомплекты к линии фронта, а наоборот оттягивать. Особенно это касается тяжелой бронетехники, однако ее перемещение вчера, как отметил Тимочко, было зафиксировано.

"Обязательно должно быть обязательство всем командирам прекратить выдачу БК, а также надо было запретить применение беспилотников. Все это россияне использовали и после 18:00, а сегодня утром вообще возросло количество обстрелов", – отметил Тимочко.

Для чего Путин мог объявить "пасхальное перемирие"?

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ высказал мнение, что никакого перемирия Путин не планировал, это была его банальная политическая акция. Она нацелена на тех, кто к нему относится комплиментарно, чтобы у них была возможность обосновать, что Путин якобы и не такой уж московский негодяй.

"Разведка доложила Путину, что в христианском мире безумный негатив в отношении него. Ряду стран, которые исповедует христианство и находятся в сфере влияния или рассматриваются как потенциальные союзники России, тому же Фицо, после ударов в Вербное воскресенье и Страстную пятницу, очень трудно потом объяснять, почему он поддерживает Путина", – озвучил Тимочко.

С оценкой экспертов, которые расценивают объявленное главой Кремля "пасхальное перемирие" как попытку обмануть американского лидера, Тимочко не соглашается. Он считает, что Трамп и чиновники США достаточно образованные, чтобы проанализировать эту ситуацию.

Другой вопрос, что если они сами хотят быть таким образом обмануты или иметь основание, чтобы давить на Украину. Такие краткосрочные прекращения огня кроме политических задач абсолютно других не предусматривают,

– убежден Тимочко.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ также не исключает, что таким образом враг хочет переместить свои войска, провести локальные ротации. Тимочко подытожил, что большинство украинских военных, с которыми он общался, считает, что после завершения даже того формального периода "пасхального перемирия", противник вдвое интенсивнее начнет наносить удары.